Футуристические вагоны очищают воздух

Исследователи CO2 Rail совместно с учеными из Университета Торонто разработали поезд, который может подключиться к существующей железнодорожной сети и улавливать углерод из атмосферы.

Американский железнодорожный стартап CO2 Rail разработал проект вагона поезда, который улавливает углерод из воздуха. Согласно плану, модифицированные вагоны будут пересекать страну, что сводит на нет необходимость в крупных стационарных объектах для удаления CO₂, говорится в пресс-релизе.

Исследователи планируют использовать специально построенные железнодорожные вагоны, оснащенные большими вентиляционными отверстиями, куда будет попадать воздух при движении поезда на высоких скоростях. Система будет работать в движении, поэтому не требуются вентиляторы, которые обычно устанавливают в стационарные системы прямого улавливания углерода. Это сэкономит большое количество энергии.

Вагоны футуристического поезда будут оборудованы камерами для сбора углекислого газа, который затем будет концентрироваться и храниться в резервуаре для жидкости. Воздух, не содержащий углекислого газа, будет выбрасываться обратно в атмосферу из задней или нижней части вагона.