Цены на недвижимость в Гатино по-прежнему растут

Согласно последним статистическим данным, во втором квартале 2022 года цены на недвижимость в регионе Гатино снова значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на дома для одной семьи подскочили на 17%, в то время как этот процент достиг 25% для кондоминиумов и 29% для дуплексов и триплексов, согласно информации, опубликованной в “Барометре рынка жилья” – профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека. Это ежеквартальный выпуск, в котором предлагается анализ рынка с учетом основных показателей активности, таких как продажи, количество листингов, средняя цена недвижимости и сроки продажи.

Эти данные могут удивить некоторых людей, которые следят за рынком недвижимости, потому что несколько показателей, тем не менее, предвещали скорое стабилизацию рынка. Но грядут изменения, говорит председатель Палаты представителей по недвижимости (CIO) Рош Сен-Жак.

“Небольшое замедление, о котором мы слышим, еще не ощущается на уровне роста цен по сравнению с тем, что мы видели в прошлом году, потому что мы все еще находимся в условиях повышенных цен”,-заявил г-н Сен-Жак. Что произойдет и что произойдет прямо сейчас, так это то, что будет меньше активности. Потому что покупатели взяли перерыв. Некоторые из покупателей решили отдохнуть, либо уже выбрали аренду на год, либо решили сохранить статус-кво. Таким образом, при размещении дома на рынке присутствует немного меньше покупателей.»

Что касается уровня продаж, то в Гатино действительно видно, что транзакционная активность в секторе снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, согласно данным APCIQ.

На этот раз Сен-Жак также подтверждает исключительный уровень активности во втором квартале 2021 года, который оказал большое влияние на данные.

«Это все равно хорошие продажи. Это когда мы сравниваем их с прошлым годом, который исторически был самым высоким, который у нас был, мы немного снижаемся, но это определенно не радикально. Если сравнивать с прошлым десятилетием, это второй лучший второй квартал после 2021 года»,-добавляет он.

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