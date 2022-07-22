Залив Лашин станет туристическим центром

Планы по полному превращению залива Лашин в туристический центр будут обнародованы в 2023 году.

Муниципалитет рфйона Лашин рассматривает план рекреационного туризма, который объединяет спортивное, морское и культурное развитие залива, расположенного между музеем Лашин и набережной на 34e Avenue, сектор, который простирается от шлюзов № 5 на востоке до маяка на 34-й авеню на западе. Это включает в себя 8 км прибрежных парков, два федеральных национальных исторических объекта, два музея (включая старейшее здание, все еще стоящее на острове Монреаль), концертный зал и три старейших яхт-клуба в Северной Америке.

“Мы начали разрабатывать этот план совместно с местными жителями во время первых консультаций по новому прибрежному парку и культурному развитию Лашина”, – сказала мэр Майя Воданович, добавив, что жители выразили желание заниматься плаванием, водными видами спорта, рыбной ловлей и сохранением природы в уникальном месте слияния разных рек, которое несет в себе печать 2000-летнего обмена и торговли между живущими здесь нациями.

В ближайшие годы в этом секторе вдоль залива будет реализовано несколько крупномасштабных муниципальных проектов, в том числе ремонт нового прибрежного парка и расширение парка Рене-Левек, начало которого запланировано на осень этого года; работы в Доме культуры – Зале л’Антрепот; в Музее Лашин; разработка проекта Проект Quai34; и развитие культурно- музыкального направления в этом районе.

В дополнение к богатому муниципальному наследию, на территории района находятся здания и памятники федерального наследия, такие как Лашинская меховая торговая мануфактура и Национальные исторические объекты Лашинского канала. Последние получат инвестиции для Центра обслуживания посетителей Шлюзов № 5, сектора, который представляет собой богатое наследие и историю, уникальные для Монреаля.

Улучшение доступа к воде, в частности, за счет занятий немоторизованными водными видами спорта и возможного создания безопасного места для купания, будет способствовать созданию исключительного места для отдыха в 15 минутах езды от центра города. Окончательная концепция будет обнародована зимой 2023 года.