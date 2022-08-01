Делегация парламентариев Тайваня приехала в Канаду

Переговоры о вступлении Тайваня в организацию Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанского партнерства (CPTPP) провела в Оттаве делегация парламента острова, сообщил 31 июля портал Taiwan News.

Три депутата исполнительного Юаня уже встретились с представителями министерства международных дел Канады. Помимо вопроса о вступлении в CPTPP на переговорах обсуждалось сотрудничество двух сторон.

Представитель Тайбэя в Канаде Винстон Чен организовал званый ужин, на который приехал глава группы поддержки Тайваня в канадском парламенте Майкл Купер. Он напомнил, что его законопроект об отношениях между Канадой и Тайванем, который бы поддержал участие острова в работе международных организаций, не был принят в прошлом году. Процесс рассмотрения был прерван парламентскими выборами. Однако Купер собирается представить законопроект на рассмотрения парламента еще раз.

Купер также прокомментировал риторику Китай относительно предполагаемого визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он заявил, что эту риторику можно считать примером грубой природы Китая. Она должна подвигнуть демократические страны сплотиться для обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава тайваньской делегации заявил, что остров может помочь Канаде выйти на рынки Юго-Восточной Азии, а Тайвань в свою очередь мог бы получить больший доступ на рынки Северной и Южной Америки.

Напомним, Китай крайне негативно выступает по поводу внешних связей Тайваня. КНР призывает другие страны соблюдать принцип «одного Китая». Он предполагает признание суверенитета Китая над Тайванем. Многие государства, придерживаясь этого принципа, все равно имеют с островом неформальные торговые, экономические и другие связи. По сути Американский институт на Тайване выполняет роль посольства США на острове.

Негативную реакцию КНР вызывает и участие Тайваня в работе международных организаций. Особенно если в них участвует и сам Китай.

Тайвань подал заявку на вступление в организацию Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транс-тихоокеанского партнерства (CPTPP) в сентябре 2021 года через несколько дней после Китая. КНР крайне негативно отозвалась об инициативе острова. Специалисты считают, что если Китай будет принят в организацию раньше Тайваня, то он может заблокировать принятие в нее острова.