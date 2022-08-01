Протестующие в Канаде требуют отменить «Доктрину открытий» Ватикана

Плакат с надписью «Отменить доктрину» развернули женщины из числа коренных народов на короткой акции протеста прямо во время папской мессы в Канаде 28 июля. Об этом 29 июля сообщает католическое информагентство UCA News.

Акция протеста стала ярким напоминанием о том, что, когда представители коренных народов Канады, метисов и инуитов встречались с папой римский Франциском в Ватикане в марте и апреле, они специально просили его официально отвергнуть так называемую Доктрину открытий. Доктрина представляет собой собрание папских учений, которые начиная с XIV века благословляли усилия исследователей по колонизации и захвату земель нехристианских народов, помещая и землю, и ее обитателей под суверенитет европейских христианских правителей.

Утрата земли, языка, культуры и духовности коренных народов Канады и создание системы школ-интернатов — всё это связано с Доктриной открытий, заявили журналистам лидеры коренных народов после встречи с папой весной текущего года. На вопрос, ожидалось ли, что понтифик скажет что-то о Доктрине открытий во время своего пребывания в Канаде 24–29 июля, глава пресс-службы Ватикана Матео Бруни ответил: «В Святом Престоле идет обсуждение Доктрины открытий, и исследование близится к завершению».

Тем не менее, нет уверенности, что подобное заявление будет сделано до окончания поездки папы по Канаде, отметил он. Конференция католических епископов Канады в заявлении 2016 года о Доктрине открытий признала связь между ней и государственной политикой школ-интернатов, которая насильственно изгоняла детей из числа коренных народов из их домов и отправляла их в школы, где их язык, культура и духовность подавлялись. «Отношения и политика, которые лишили коренных жителей их образа жизни на земле, были тесно связаны с теми людьми, которые предполагали, что было бы хорошо и уместно забрать детей коренных народов из их семей и их собственной культурной системы образования и поместить их в школы-интернаты», — заявили канадские епископы.

«Мы помним, что католики были замешаны в этих системах», — продолжили они. 28 июля канцелярия премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявила, что необходимость отмены Доктрины открытий была одним из вопросов, которые он обсуждал на отдельных частных встречах накануне с папой Франциском и госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Напомним, булла 1493 года “Inter Caetera”, изданная папой римским Александром VI, часто называется базовым документом, лежащим в основе Доктрины открытий. Он разделил Америку между Испанией и Португалией, дав исследователям право претендовать на земли, не населенные христианами, для своих христианских владык. Там могли жить люди, говорилось в документе, но, если они не были христианами, то земля считалась terra nullius — пустой землей, не принадлежащей никому.

Менее чем через 50 лет папа римский Павел III отказался от этой позиции. В папской записке под названием “Pastorale Officium” понтифик угрожал отлучением от церкви любому, кто поработит коренные народы Америки или присвоит их землю. Встречаясь с коренными канадцами в Форт-Симпсон в 1987 году, папа Иоанн Павел II заявлял, что католическая церковь поддерживает «равное человеческое достоинство всех народов», и настаивал на том, что позиция Павла III против права порабощать коренных жителей «всегда была позицией церкви».