В США начали делать виски из крабов в попытках сократить их число

Виски из зеленых крабов, являющихся инвазивным видом в США, начала производить одна из компаний в попытках сократить их численность, сообщает 31 июля Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).

«Крабовый виски был моей идеей», — рассказал сотрудник винокурни небольшом городке Тамворт, штат Нью-Гэмпшир, недалеко от канадской границы и недалеко от исторически холодных вод Атлантического океана Уилл Робинсон. «Краб начал попадаться на парусных судах около 200 лет назад у берегов Новой Англии. Их численность сдерживалась, потому что зимой наши устья на некоторое время замерзали, убивая много молодых крабов», — объяснил он.

Однако вода уже не такая холодная, как раньше. Глобальное потепление в этой части восточного побережья означает увеличение количества зеленых крабов, и это плохая новость для других морских обитателей. «Теперь, когда температура океана потеплела, устья рек уже не замерзают, как раньше. И поэтому крабы становятся все более многочисленными… они пожирают много-много двустворчатых моллюсков и других [ракообразных], таких как морские гребешки и устрицы», — пояснил опасность Робинсон.

Партия уникального виски изготавливается из бурбона и примерно 40 кг зеленых крабов. Робинсон вдохновлялся азиатским рыбным соусом и надеется, что когда-нибудь сможет продавать виски и за пределами США. Производитель также надеется, что его идея поможет популяризировать проблему зеленого краба. «Очевидно, что мы сможем существенно снизить [численность краба] при том количестве, которое мы используем в нашем виски, но мы можем привлечь внимание», — сказал мистер Робинсон.