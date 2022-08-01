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Общество Здоровье, медицина COVID-19 Два года изоляции: Новая Зеландия наконец открывает границы

Два года изоляции: Новая Зеландия наконец открывает границы

Olga Fedak Авг 1, 2022 COVID-19, В Мире, Общество, Путешествия, туризм Оставить комментарий 43 Просмотров

Безумные ковидные ограничения.

Границы Новой Зеландии полностью открылись для посетителей со всего мира в понедельник. Стана закрылась из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

Правительство Новой Зеландии начало постепенно открывать границы в феврале этого года – сначала только для своих граждан, а затем и для других жителей.

Теперь в страну могут попасть “посетители, которым нужна виза”. Владельцы студенческих виз также могут вернуться на учебу только с сегодняшнего дня. Иностранные студенты всегда вносили значительный вклад в экономику Новой Зеландии. Образовательные учреждения надеются, что открытие границ снова даст импульс школам и университетам по всей стране.

Новая Зеландия также позволяет круизным лайнерам и иностранным прогулочным яхтам швартоваться в своих портах. Министр туризма Стюарт Нэш заявил, что возвращение круизных лайнеров будет способствовать развитию местной экономики.

Большинству посетителей, прибывающих в Новую Зеландию, по-прежнему необходимо пройти вакцинацию от COVID и пройти два теста после прибытия. Однако карантинные требования сняты.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что окончательное поэтапное открытие границ стало огромным событием.

“Это был поэтапный и осторожный процесс с нашей стороны с февраля, поскольку мы вместе с остальным миром продолжаем справляться с очень активной глобальной пандемией, обеспечивая при этом безопасность наших людей”, – сказала премьер.

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