Два года изоляции: Новая Зеландия наконец открывает границы

Безумные ковидные ограничения.

Границы Новой Зеландии полностью открылись для посетителей со всего мира в понедельник. Стана закрылась из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

Правительство Новой Зеландии начало постепенно открывать границы в феврале этого года – сначала только для своих граждан, а затем и для других жителей.

Теперь в страну могут попасть “посетители, которым нужна виза”. Владельцы студенческих виз также могут вернуться на учебу только с сегодняшнего дня. Иностранные студенты всегда вносили значительный вклад в экономику Новой Зеландии. Образовательные учреждения надеются, что открытие границ снова даст импульс школам и университетам по всей стране.

Новая Зеландия также позволяет круизным лайнерам и иностранным прогулочным яхтам швартоваться в своих портах. Министр туризма Стюарт Нэш заявил, что возвращение круизных лайнеров будет способствовать развитию местной экономики.

Большинству посетителей, прибывающих в Новую Зеландию, по-прежнему необходимо пройти вакцинацию от COVID и пройти два теста после прибытия. Однако карантинные требования сняты.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что окончательное поэтапное открытие границ стало огромным событием.

“Это был поэтапный и осторожный процесс с нашей стороны с февраля, поскольку мы вместе с остальным миром продолжаем справляться с очень активной глобальной пандемией, обеспечивая при этом безопасность наших людей”, – сказала премьер.