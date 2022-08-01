Завершён чемпионат мира среди фокусников. Названы абсолютные чемпионы. Город Квебек в восторге

Бельгийский и американский фокусники одержали убедительную победу. Город хочет повторить праздник в ближайшие годы

Лучшие в мире фокусники собрались в Квебеке для выявления лучшего из них. Представления проводятся бесплатно по всему городу.

Мы уведомляли о чемпионате мира среди фокусников, который проходил в городе Квебек в конце недели. И те жители города и гости провинциальной столицы, которые не поленились и посетили выступления мэтров, собравшихся со всего мира на главное состязание по профессии (а всего участвовало 110 фокусников из 32 стран), не остались в накладе. Выступления колдунов и чародеев проходили по всему городу и в окрестностях. Атмосфера царила праздничная, можно было забыть о Ковиде, обезьянних напастях, извинениях за ношение креста, ночных перестрелках и даже о повышении цен (но забыть не надолго, а потом вспомнить). Оформление концертов – от костюмов до декораций – отвечало требованиям и помоголо создавать восхитительную праздничную атмосферу.

Между прочим, многочисленные постановщики, режиссёры, импресарио, сьехавшиеся на чемпионат в качестве наблюдателей, отметили, что церемония открытия чемпионата была самой интересной за всю историю состязания, постановка и организация были выше всяческих похвал.

В конце концов, вечером 31 июля, представительное жюри, в состав которого входили самые маститые чародеи, объявило победителей этого, уже 28ого чемпионата мира. Ими оказались американский маг и чревовещатель Саймон Коронель (Simon Coronel) и бельгиец Лоран Пирон (Laurent Piron).

Мэрия Квебека уже объявила о желании представить кандидатуру города в качестве места проведения одного из следующих чемпионатов. Следующий чемпионат (2025 года, чемпионаты проходят раз в три года) пройдёт в Италии, а на 30ый чемпионат, который должен состояться в 2028 году, претендует пока Лас-Вегас, но Квебек серьёзно задумался о том, чтобы составить ему конкуренцию. Официальная заявка будет подана в соответствующий срок.

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