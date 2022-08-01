Будет восстановлен заброшенный общественный бассейн в центре Монреаля

Мэрия Монреаля объявила о проекте восстановления мало кому известного, заброшенного открытого общественного бассейна в самом центре города, у подножья горы Монрояль

Будем надеяться, что у подножья главной горы в недалёком будущем откроется обновлённый муниципальный бассейн.

В самом центре Монреаля, у подножья горы Монрояль, прячется в густых зарослях, окружённый автостоянками больницы Роял Виктория, пустеющий и позабытый большой общественный бассейн, точнее, то, что от него осталось – большая пустая ванна в плачевном состоянии.

Этот бассейн носит имя Генри Уильяма Моргана (Henry William Morgan), который вложил собственные средства в его создание. Бассейн был открыт в 1961 году. Он был бесплатным и долгие годы им пользовались монреальцы во время изнуряющей летней жары. В первую очередь вокруг него собирались на перерыв сотрудники больницы Роял Виктория, потому что здания больницы буквально окружают это место, но вход был доступен для всех.

Бассейн закрылся в 2013 году, потому что требовались серьёзные работы по ремонту и обновлению, на которые у города средств на тот момент не оказалось.

Нынешняя мэр Монреаля Валери Плант обещала дать вторую жизнь бассейну ещё во время первой предвыборной кампании в 2017 году. Но известные обстоятельства помешали приступить к работам, запланированным на 2020 год, вот теперь настало время выполнять обещанное.

Инициативная группа монреальцев запустила петицию с просьбой восстановить замечательный островок свежести. Петицию уже подписали сотни человек, и мэр прореагировала, повторив обещания, хотя точные сроки названы не были, что и понятно – нужно подсчитать бюджет и оценить возможности.

Впрочем, отдельные представители коренных народов выступают против возобновления работы бассейна – а вдруг под ним находятся неизвестные никому захоронения детишек, умерщвлённых злыми священниками (никаких данных о злонамеренных убийствах нет и не было, речь идёт о детях, скончавшихся в интернатах от болезней, точно так же, как умирали дети в городских семьях, но рекет никто не отменял, а рекетиров во всех категориях граждан хватает). Будем надеяться, бассейн всё же будет отремонтирован и вновь будет приносить радость многочисленным монреальцам.