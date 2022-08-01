Риски на рынке жилья растут, но долгосрочные перспективы благоприятны

Спекуляции о возможной рецессии в Канаде усилились в последние недели, поскольку рынок жилья в стране замедляется, ставки по займам растут, а кризис стоимости жизни продолжает набирать обороты.

Несмотря на недавнюю волнообразность, рынок жилья Канады останется устойчивым.

Недавний анализ Royal Bank of Canada (RBC) показал, что умеренная рецессия ожидается в 2023 году, хотя банковский гигант добавил главное предостережение, что она, вероятно, будет “умеренной и недолгой по историческим меркам” – и что она может развернуться, как только центральные банки начнут снижать ставки. расценки.

Национальное жилищное агентство Канады и Ипотечная жилищная корпорация (CMHC) также указали, что может произойти рецессия, если Банк Канады решит провести более агрессивное повышение ставок до 3,5% в начале 2023 года, при этом “умеренное” сокращение возможно между 4 кварталом 2022 года и первым кварталом следующего года.

По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), инфляция в Канаде в июне продемонстрировала самый резкий годовой рост почти за 40 лет, увеличившись на 8,1%. Рынок жилья в стране также замедляется: национальная базовая цена на жилье упала на 1,9% в прошлом месяце.

Это стало самым значительным ежемесячным снижением с момента начала сбора данных и вызвало новые вопросы о том, как далеко можно ожидать падения цен на жилье.

По словам Дрю Дональдсона, основателя и генерального директора базирующейся в Торонто ипотечной брокерской компании Donaldson Capital, нынешний уровень риска на канадском рынке жилья выше, чем когда-либо после глобального финансового кризиса 14 лет назад.

Тем не менее, он сказал, что сохраняет оптимизм в отношении его долгосрочного состояния, несмотря на возможное влияние повышения ставок на рынок.

“Я думаю, что риск самый высокий с 2008 года”, – сказал он канадскому специалисту по ипотечным кредитам. “В краткосрочной перспективе есть риск; в долгосрочной перспективе я всегда остаюсь позитивен. Мне нравится недвижимость в Канаде и США в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе риски очень высоки.

“Ставки выросли очень быстро за короткий промежуток времени, что застало многих людей врасплох, и настроения определенно изменились. Когда клиент звонит мне, чтобы спросить о рынке, я думаю, будет разумно, если я скажу им: ”Послушайте, сейчас на рынке много рисков, учитывая, куда он движется, и терпение может оказаться ключевым фактором”.

Канадцев, которые все еще стремятся выйти на рынок в ближайшие 12 месяцев, не должны разубеждать новости о повышении процентных ставок и растущей инфляции, подчеркнул Дональдсон, особенно учитывая, что на рынке наблюдается заметный сдвиг в сторону более благоприятной для покупателей среды.

“В какой-то момент вы можете увидеть сделку, и вам действительно придется действовать и покупать эту недвижимость”, – сказал он. “Просто убедитесь, что ваша работа стабильна, вы можете платить по ипотеке и знаете, что как покупатель у вас на самом деле есть немного больше возможностей для переговоров.

“Как продавец, я бы не стал слишком преувеличивать цену. Если кто-то предложит вам справедливую цену за вашу недвижимость или даже немного ниже, вам, вероятно, следует принять предложение и двигаться дальше, потому что через шесть месяцев она может быть немного ниже ”.

По словам Дональдсона, это означает, что на текущем рынке все еще есть возможности, особенно с учетом того, что ожидается, что в ближайшие три года в страну въедут более 1,2 миллиона новых канадцев.

Это особенно актуально на некоторых из ранее самых популярных рынков страны: по данным CREA, в районе Большого Торонто (GTA) средние цены на жилье упали на 12,6% с февраля, а в Большом Ванкувере с тех пор зафиксировано снижение на 7,5%.

По данным CREA, в Китченер-Ватерлоо, где цены резко выросли во время пандемического бума цен, средние цены снизились на 18,5% в период с февраля по июнь.

“Люди покупают дома по разным причинам. Конечно, стоимость актива важна, и стоимость, которую они платят по процентной ставке, также важна. Но, в конце концов, если кто-то переезжает в Торонто из другого города или страны и хочет отдать своих детей в школу, он может не захотеть снимать квартиру на два года”, – отметил Дональдсон.

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