На Лазурном берегу Франции штрафуют на €40 мужчин – без рубашки, а женщин – с обнаженной грудью

Путешествие по Лазурному Берегу Франции на яхте

Туристам, отправляющимся на отдых на юг Франции, теперь предстоит помнить, что власти многих местных городов запретили появляться в общественных местах “в слишком легкомысленной одежде”.

Администрации муниципалитетов ряда курортных городков на Лазурном берегу ввели штрафы за прогулки в общественных местах, например, на рынках, мужчин – без рубашки, а женщин – с обнаженной грудью. Размер штрафа достигает 40 евро. Причем эти населенные пункты соседствуют с другими, в которых официально разрешен даже нудизм на пляжах, что отзовется немалой головной болью прежде всего у иностранных гостей, особенно в тех городах, где пляжи незаметно переходят в улицы и площади.

Между тем, в Ницце, Канне, Сен-Рафаэле, Ментоне и Монте-Карло уже давно запрещено появляться на улицах в купальных костюмах. А мэр города Монпелье, увеличивший в этом году штраф с 12 до 40 евро, в качестве компенсации распорядился выдавать провинившимся туристам майки с рекламными лозунгами. (RATA)

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