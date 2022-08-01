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Реклама Объявления На Лазурном берегу Франции штрафуют на €40 мужчин – без рубашки, а женщин – с обнаженной грудью

На Лазурном берегу Франции штрафуют на €40 мужчин – без рубашки, а женщин – с обнаженной грудью

Denis Dankoff Авг 1, 2022 Объявления, Отдых, Путешествия, туризм, Реклама, Реклама в активах Канадской Медиа Группы Оставить комментарий 12 Просмотров

Путешествие по Лазурному Берегу Франции на яхте

Туристам, отправляющимся на отдых на юг Франции, теперь предстоит помнить, что власти многих местных городов запретили появляться в общественных местах “в слишком легкомысленной одежде”.
Администрации муниципалитетов ряда курортных городков на Лазурном берегу ввели штрафы за прогулки в общественных местах, например, на рынках, мужчин – без рубашки, а женщин – с обнаженной грудью. Размер штрафа достигает 40 евро. Причем эти населенные пункты соседствуют с другими, в которых официально разрешен даже нудизм на пляжах, что отзовется немалой головной болью прежде всего у иностранных гостей, особенно в тех городах, где пляжи незаметно переходят в улицы и площади.
Между тем, в Ницце, Канне, Сен-Рафаэле, Ментоне и Монте-Карло уже давно запрещено появляться на улицах в купальных костюмах. А мэр города Монпелье, увеличивший в этом году штраф с 12 до 40 евро, в качестве компенсации распорядился выдавать провинившимся туристам майки с рекламными лозунгами. (RATA)

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