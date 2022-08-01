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Экономика Бизнес На рынок выходят летающие автомобили
Switchblade
Switchblade в полёте. Рисунок с сайта компании.

На рынок выходят летающие автомобили

Megan Jorgensen Авг 1, 2022 Бизнес, В Мире, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 103 Просмотров

Первый летающий легковой автомобиль получил разрешение на полёты. Ожидается скорое появление машины на рынке

Управление воздушного транспорта США дало разрешение на полёты первого летающего автомобиля, испытания которого успешно завершены.

Разговоры о летающих легковых автомобилях идут давно, да и испытания таких машин разные фирмы проводят вот уже полтора десятка лет. Но в июле этого года Федеральная Администрация Воздушных перевозок США (Federal Aviation Administration, орган, контролирующий все воздушные сообщения в США) впервые дала разрешение на полёты летающему легковому автомобилю. Речь идёт о машине Switchblade, разрабатываемой компанией Samson Sky. Теперь эта машина может на совершенно законных основаниях совершать полёты над территорией штата Орегон, где расположена штаб-квартира компании. Это разрешение означает, что технические характеристики автомобиля, уровень безопасности и экологичность соответствуют принятым в США нормам, испытания успешно пройдены, и относительно массовое производство летающего автомобиля может начаться уже в этом году.

Switchblade – гибридная машина с бензиновым и электрическим двигателем. При взлёте она выпускает крылья, после посадки крылья складываются и укладываются вдоль фюзеляжа, после чего автомобиль продолжает движение по дорогам и улицам. Машина может подниматься на высоту до 5 тысяч метров и развивать скорость до 258 километров в час. Она может нести двух пассажиров (включая водителя).

Предположительная стоимость на рынке – около 170 тысяч долларов, так что пока летающая машина входит в категорию машин класса “люкс”, но нет сомнений в том, что лиха беда начало. Конкурентов у первой машины много, успешные испытания проводятся, и не за горами появление на рынке следующих марок. Ближе всего к созданию летающих легковых автомобилей подошли Порше и Боинг, которые с 2019 года ведут совместную разработку такой машины. Но успешные испытания проводят AirCar и General Motors, которая уже объявила о скором появлении летащего Кадиллака, который будет, к тому же, совершенно автономным и сможет летать и ездить без водителя.

Пока нет ответа на несколько важных вопросов, например, стоимость страховки такой машины, условия их эксплуатации и ограничения на полёты (минимальная высота над жилыми домами, определение воздушных коридоров и т.д. и т.п.), но все эти моменты уточняются. А так как вооруженные силы США проявили особенный интерес к таким автомобилям, инвестируя в разработку особых моделей, то нет сомнений, что все вопросы будут успешно решены.

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