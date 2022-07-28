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Общество Культура, шоу-бизнес В городе Квебек проходит чемпионат мира среди фокусников. Представления по всему городу
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Группа из прибывших на чемпионат чародеев, но их будет в десять раз больше. Фото с сайта Федерации.

В городе Квебек проходит чемпионат мира среди фокусников. Представления по всему городу

Megan Jorgensen Июл 28, 2022 Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 74 Просмотров

Город Квебек приглашает всех-всех-всех посетить Олимпиаду Фокусников. Открывается 28ой Чемпионат мира среди фокусников. Бесплатные представления проходят по всему городу

Лучшие в мире фокусники собрались в Квебеке для выявления лучшего из них. Представления проводятся бесплатно по всему городу.

Раз в три года Международная Федерация Магов проводит чемпионат мира среди членов федерации, на котором выявляется самый лучший маг и волшебник. На чемпионат сьезжаются десятки профессиональных и полупрофессиональных фокусников из десятков стран, которые выступают перед зрителями на площадях, в парках, в концертных залах.

На сей раз чемпионат (неофициально его называют и Олимпиадой Фокусников) проходит в столице Квебека. До 30 июля 110 соперников будут биться за звание нового чемпиона мира. Среди них стар и млад, опытнейшие матёрые маги, которые могут превратить столетнюю старушку в юную деву, и начинающие, но многообещающие будущие гении. Участвуют и мужчины, и женщины, а соревнования проводятся в разных категориях, где победителя в каждом виде фокусов определяет жюри, члены которого тоже профессионалы.

Впервые Чемпионат проходит в Северной Америки, и город Квебек по праву гордится выпавшей честью. Так что в ближайшие дни город превращается в сказочную страну, где возможно любое чудо. А так как выступления чародеев проходят повсюду, то найти площадки, где совершаются таинства, довольно легко, да пройтись по десятку сцен тоже не очень сложно.

Хотя итоги состязаний будут подведены 30 июля, фокусники заполнят все площади до конца дня воскресенья 31 июля. Одним словом, спешите видеть, один раз в Квебеке, проездом, невероятное чудо!

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