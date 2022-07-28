В метро Монреаля устанавливаются турникеты, позволяющие платить за проезд банковской картой или телефоном

А вы знали, что в метро Киева такая технология доступна уже 5 лет?

Бесконтактные платежи картой или телефоном скоро станут доступны на ближайшей к вам станции метро. 25 июля Транспорт Монреаля (STM) объявил об установке нового оборудования, которое в конечном итоге позволит осуществлять мгновенные платежи.

“Помимо оснащения новыми, более видимыми и читаемыми экранами, наши считыватели карт в конечном итоге будут совместимы с технологией NFC и смогут считывать банковские карты”, — заявили в STM.

Новые турникеты уже тестируются на станции Berri-UQAM. Транспортная компания обещает установить новые устройства на всех станциях метро в течение года.

Таким образом после обновления вы можете прикладывать к турникету не карту OPUS, а обычную банковскую карту и смартфон. На телефоне должна быть включена функция NFC и привязана банковская карта. Такая возможность невероятно удобна для гостей города и для людей, которые нечасто пользуются общественным транспортом.

Однако пока неясно, когда можно будет использовать карту OPUS в своем смартфоне. Эту функцию с нетерпением ждут пользователи месячных проездных.

“Новая технология должна позволять использовать электронные кошельки. Однако обновление все еще необходимо установить и сделать совместимым с новой инфраструктурой продажи билетов, которая является частью проект, осуществляемый в столичном масштабе через транспорте управление”.