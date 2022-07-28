Число одиночек и гражданских союзов растет по мере роста цен. В том числе, и на жилье.

Структура канадских домохозяйств продолжает меняться, при этом альтернативу семейным домохозяйствам, очень резко комнатное составляет соседство и гражданские браки, число которых значительно увеличивается, говорится в последнем выпуске данных переписи Статистического управления Канады.

“В последние десятилетия наблюдается постепенное снижение доли домохозяйств, состоящих только из одной семьи”, – говорится в пресс-релизе. “Такие альтернативы, как проживание в одиночестве, с соседями по комнате или с многочисленными членами семьи, становятся все более популярными”.

663 835 квартир с соседями по комнате, о которых сообщалось в ходе новой переписи, представляют собой увеличение на 54 процента в период с 2001 по 2021 год и на 14 процентов с 2016 года. Статистическое управление Канады заявило, что проблемы, связанные с поиском и оплатой жилья, способствовали такому изменению в этой категории проживания.

После тенденции к росту в течение последних 20 лет число молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, живущих по крайней мере с одним родителем, осталось неизменным в 2021 году на уровне 35 процентов, на том же уровне, что и в 2016 году.

В то время как число молодых людей, живущих с родителями, было самым высоким в крупных городских центрах, таких как Ошава, Торонто, Виндзор и Гамильтон, где почти половина людей в возрасте от 20 до 34 лет жили именно так, их доля в небольших городах несколько снизилась. Число людей в возрасте от 20 до 34 лет, живущих по крайней мере с одним родителем, сократилось на три процента в Ванкувере и на один процент в Монреале и Торонто.

Статистическое управление Канады сообщило, что число одиноких канадцев достигло рекордного уровня в 4,4 миллиона в 2021 году по сравнению с 1,7 миллиона в 1981 году.

В 1941 году только шесть процентов канадцев жили в одиночестве. К 2016 году домохозяйства, состоящие из одного человека, стали доминирующим типом домашних хозяйств, составляя 28 процентов от общего числа. В 2021 году число домохозяйств, состоящих из одного человека, вновь выросло и составило 29 процентов.

На пары с детьми приходится 25,3% домашних хозяйств, в то время как на пары без детей приходится 25,6% домашних хозяйств. Семьи с одним родителем составляют 8,7 процента домашних хозяйств.

В то время как число одиноких канадцев в настоящее время находится на рекордно высоком уровне, в Канаде относительно небольшое количество домохозяйств, состоящих из одного человека, по сравнению с другими богатыми странами. Во всех других странах Большой семерки, кроме США, домохозяйств, состоящих из одного человека, больше, чем в Канаде.

Статистическое управление Канады заявило, что рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека, со временем повлияет на рынок жилья. Почти шесть из десяти домохозяйств, состоящих из одного человека, проживают в квартирах, в то время как 61 процент домохозяйств, состоящих из двух или более человек, живут в отдельно стоящих домах.

Доля пар, состоящих в гражданском браке, составляет 21% в Великобритании, 18% во Франции, 12% в США и всего 10% в Италии. В Канаде эта цифра составляет 23 процента.

Число пар, состоящих в гражданском браке, в Канаде увеличилось на 447 процентов в период с 1981 по 2021 год, в то время как число супружеских пар увеличилось только на 26 процентов за тот же период.

Совместное проживание стало нормой для взрослых в возрасте от 20 до 24 лет; 79 процентов людей в этой возрастной группе сообщают, что они являются частью супружеской пары, живущей по гражданскому праву. Эта тенденция также усиливается среди пожилых канадцев: в 2021 году 16 процентов канадцев в возрасте от 55 до 69 лет жили в гражданском браке по сравнению всего с 13 процентами в 2016 году.

Статистическое управление Канады сообщает, что эта тенденция в значительной степени обусловлена провинцией Квебек, где 43 процента супружеских пар живут в гражданском браке.

Статистическое управление Канады впервые собрало данные о гендерном разнообразии в ходе переписи населения 2021 года. Было установлено, что 98,5 процента из 8,6 миллионов канадских пар состоят из одного мужчины и одной женщины, которые идентифицировали себя тем, кем они являются по рождению.

Еще 1,1 процента назвали себя однополыми парами — двумя мужчинами или двумя женщинами. Трансгендерные или небинарные пары, в которых по крайней мере один член был трансгендером или небинарным, составляли последние 0,4 процента пар.

Перепись показала, что почти 80 процентов однополых пар с детьми состоят из двух женщин.

“В 74 процентах приемных семей, состоящих из однополых, трансгендерных или небинарных пар, все дети в семье были биологическими или приемными детьми только одного супруга или партнера в паре”, – говорится в сообщении.

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