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Новости В Мире Hyundai и Kia примут участие в исследовании Луны
Фото: tvoe-avto.com

Hyundai и Kia примут участие в исследовании Луны

Виктория Христова Июл 28, 2022 В Мире, Новости, Природа, погода, экология, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Hyundai и Kia примут участие в исследовании Луны отключены 42 Просмотров

Решение помочь правительству Южной Кореи в исследовании Луны высказали компании Hyundai и Kia.

Об этом 27 июля сообщает Carscoops.

«Мы расширим сферу человеческого опыта передвижения за пределы традиционных транспортных средств и за пределы Земли, чтобы еще больше внести свой вклад в прогресс человечества и помочь создать лучшее будущее»,  — цитирует портал слова исполнительного вице-президента и руководителя Центра планирования и координации исследований и разработок Hyundai Motor и Kia Йонг Ва Кима.

Представители компаний считают, что Луна станет хорошим испытательным полигоном для создаваемой ими техники.

Работа будет вестись совместно с шестью исследовательскими компаниями: Корейским научно-исследовательским институтом атомной энергетики (KAERI), Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI), Корейским институтом астрономии и космических исследований (KASI), Корейским институтом автомобильных технологий (KATECH), Корейским институтом гражданского строительства, Институтом инженерно-строительных технологий (KICT) и Научно-исследовательским институтом электроники и телекоммуникаций (ETRI).

 

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