Hyundai и Kia примут участие в исследовании Луны

Решение помочь правительству Южной Кореи в исследовании Луны высказали компании Hyundai и Kia.

Об этом 27 июля сообщает Carscoops.

«Мы расширим сферу человеческого опыта передвижения за пределы традиционных транспортных средств и за пределы Земли, чтобы еще больше внести свой вклад в прогресс человечества и помочь создать лучшее будущее», — цитирует портал слова исполнительного вице-президента и руководителя Центра планирования и координации исследований и разработок Hyundai Motor и Kia Йонг Ва Кима.

Представители компаний считают, что Луна станет хорошим испытательным полигоном для создаваемой ими техники.

Работа будет вестись совместно с шестью исследовательскими компаниями: Корейским научно-исследовательским институтом атомной энергетики (KAERI), Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI), Корейским институтом астрономии и космических исследований (KASI), Корейским институтом автомобильных технологий (KATECH), Корейским институтом гражданского строительства, Институтом инженерно-строительных технологий (KICT) и Научно-исследовательским институтом электроники и телекоммуникаций (ETRI).