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Новости В Мире Компания Shopify сократит 10% сотрудников
Фото: alexmeri.com

Компания Shopify сократит 10% сотрудников

Виктория Христова Июл 28, 2022 В Мире, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи Компания Shopify сократит 10% сотрудников отключены 49 Просмотров

В первую очередь будут сокращены специалисты в отделах кадров, продаж, поддержки

Уволить 10% сотрудников намерены в канадской компании по производству программного обеспечения для интернет-магазинов Shopify. Об этом 26 июля сообщает агентство Reuters.

Глава компании Тоби Лютке сообщил в письме сотрудникам, что в настоящее время потребители начинают все больше покупать товары в обычных розничных магазинах, а тенденции онлайн-покупок вернулись к уровню, на котором они были до начала пандемии COVID-19.

«Теперь ясно, что ставка не окупилась… В конечном счете, это было моим решением, и я ошибся», — подчеркнул он.

Он отметил, что в первую очередь будут сокращены специалисты в отделах кадров, продаж, поддержки.

 

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