Компания Shopify сократит 10% сотрудников

В первую очередь будут сокращены специалисты в отделах кадров, продаж, поддержки

Уволить 10% сотрудников намерены в канадской компании по производству программного обеспечения для интернет-магазинов Shopify. Об этом 26 июля сообщает агентство Reuters.

Глава компании Тоби Лютке сообщил в письме сотрудникам, что в настоящее время потребители начинают все больше покупать товары в обычных розничных магазинах, а тенденции онлайн-покупок вернулись к уровню, на котором они были до начала пандемии COVID-19.

«Теперь ясно, что ставка не окупилась… В конечном счете, это было моим решением, и я ошибся», — подчеркнул он.

Он отметил, что в первую очередь будут сокращены специалисты в отделах кадров, продаж, поддержки.