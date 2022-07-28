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Общество Дети, семья В Квебеке после пандемии на рынок труда вышли 11-летние дети
Фото: bezformata.com

В Квебеке после пандемии на рынок труда вышли 11-летние дети

Виктория Христова Июл 28, 2022 Дети, семья, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи В Квебеке после пандемии на рынок труда вышли 11-летние дети отключены 51 Просмотров

Несколько тысяч детей в возрасте 11-14 лет заняты на рынке труда в провинции Квебек.

Об этом 27 июля сообщает Le Figaro.

«Пандемия привела к значительному росту числа детей преподросткового возраста на рынке труда Квебека» — заявил профессор Национального научно-исследовательского института Квебека (INRS) Мирсеа Вюлтюр, по его предположениям, таких работающих детей уже несколько тысяч.

Сообщается, что дети 11-14 лет работают иногда по 12-18 в день. На просьбу парламентариев Квебека прокомментировать эту ситуацию, министр труда Жан Буле, сообщил: «работодатель должен убедиться, что работа не выходит за рамки возможностей ребёнка».

Отметим, согласно законодательству Квебека, дети младше 14 лет для того, чтобы начать работать, должны получить разрешения родителей, а дети младше 16 лет не могут работать в учебные часы.

При этом, Мирсеа Вюлтюр отмечает, что в 2020 году «более 150 детей младше 16 лет… получили связанные с работой травмы», а также имело место несколько случаев гибели подростков на рабочих местах.

 

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