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Новости В Мире “Ароматный” протест: фермеры разбрасывают на дороги навоз и мусор

“Ароматный” протест: фермеры разбрасывают на дороги навоз и мусор

Olga Fedak Июл 27, 2022 В Мире, Общество, Природа, погода, экология, Работа Оставить комментарий 31 Просмотров

А под Монреалем из-за забастовки пришлось слить огромное количество молока.

Правительство Нидерландов объявило о планах страны по сокращению выбросов азота. Идея совершенно не понравилась местным фермерам и оны устроили необычную акцию протеста.

Дорожные службы маленькой страны заявили, что несколько дорог в центральных и восточных Нидерландах были полностью или частично заблокированы ранним утром в среду. На трассах был разбросан навоз и мусор, к обочины были подожжены. Пожарные службы незамедлительно начали очищать дороги, чтобы не задерживать движение в утренний час пик.

Фермеры начали проявлять свое недовольство на следующий день после того как Йохан Ремкес, назначенный правительством посредник, разослал фермерским организациям приглашения обсудить с правящей коалицией страны пути сокращения выбросов азота.

“Я рассматриваю переговоры как поворотный момент: вместе выйти из тупика, — сказал Ремкес. “Кабинет заверил меня, что пространство есть и возможны совместные решения”.

Однако фермеры отвергли назначение Ремкеса независимым посредником. Они аргументировали, что он является членом правоцентристской политической партии премьер-министра Марка Рютте и бывшим заместителем премьер-министра.

Фермеры возмущены правительственными планами по ограничению выбросов оксида азота и аммиака. Изменения “угрожают разрушить сельскохозяйственный образ жизни и разорить бизнес”.

Чего добивается правительство

Правительство заявляет, что выбросы оксида азота и аммиака, производимые животноводством, должны быть резко сокращены рядом с природными территориями. Речь идёт о районах, которые являются частью сети охраняемых мест обитания исчезающих растений и диких животных. Таких зоны проходят через 27 стран Европейского Союза.

Правящая коалиция хочет сократить выбросы загрязняющих веществ на 50% по всей стране к 2030 году. Власти назвали эту меру “неизбежным переходом” к улучшению качества почвы, воздуха и воды в стране, известной своими интенсивными методами ведения сельского хозяйства. Премьер призвал разработать планы по сокращению выбросов и выделил дополнительные 24,3 миллиарда евро.

В свою очередь фермеры утверждают, что они несправедливо преследуются. По их словам другие отрасли, такие как авиация, строительство и транспорт, также вносят свой вклад в выбросы и сталкиваются с менее жёсткими ограничениями. Они также говорят, что правительство не дает им ясного представления об их будущем на фоне предлагаемых реформ.

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