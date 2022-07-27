И снова сбой: в Монреале не доступны звонки в службу 311

А вот вызовы в 911 в скором времени будут работать даже в случае сбоя в сети одного из операторов.

Городские власти Монреаля сообщают, что телефонная линия 311 в среду временно не доступна из-за “технических неполадок”.

Отключение также коснулось колл-центра Ботсада (Espace pour la Vie), здания суда и службы такси.

Тем временем жители города могут оставлять свои жалобы через сайт городского управления.

Когда нужно обращаться в службу 311?

Звоните или пишите в любое время, если вы видите:

Затопление или серьезное скопление воды на улице.

Дерево или ветки, которые упали или вот-вот могут упасть. Мусор заблокировал дорогу общего пользования.

Сломанный светофор.

Выбоины, из-за которых кто-то упал или повредил транспортное средство.

Неразборчивые вывески.

Номер работает только по территории Монреаля, за пределами города нужно набирать 514-872-0311.