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Новости Новости Квебека и Монреаля И снова сбой: в Монреале не доступны звонки в службу 311

И снова сбой: в Монреале не доступны звонки в службу 311

Olga Fedak Июл 27, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 43 Просмотров

А вот вызовы в 911 в скором времени будут работать даже в случае сбоя в сети одного из операторов.

Городские власти Монреаля сообщают, что телефонная линия 311 в среду временно не доступна из-за “технических неполадок”.

Отключение также коснулось колл-центра Ботсада (Espace pour la Vie), здания суда и службы такси.

Тем временем жители города могут оставлять свои жалобы через сайт городского управления.

Когда нужно обращаться в службу 311?

Звоните или пишите в любое время, если вы видите:

  • Затопление или серьезное скопление воды на улице.

    • Дерево или ветки, которые упали или вот-вот могут упасть.

  • Мусор заблокировал дорогу общего пользования.
  • Сломанный светофор.
  • Выбоины, из-за которых кто-то упал или повредил транспортное средство.
  • Неразборчивые вывески.

Номер работает только по территории Монреаля, за пределами города нужно набирать 514-872-0311.

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