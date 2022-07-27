И снова сбой: в Монреале не доступны звонки в службу 311

А вот вызовы в 911 в скором времени будут работать даже в случае сбоя в сети одного из операторов.
Городские власти Монреаля сообщают, что телефонная линия 311 в среду временно не доступна из-за “технических неполадок”.
Отключение также коснулось колл-центра Ботсада (Espace pour la Vie), здания суда и службы такси.
Тем временем жители города могут оставлять свои жалобы через сайт городского управления.
Когда нужно обращаться в службу 311?
Звоните или пишите в любое время, если вы видите:
- Затопление или серьезное скопление воды на улице.
- Мусор заблокировал дорогу общего пользования.
- Сломанный светофор.
- Выбоины, из-за которых кто-то упал или повредил транспортное средство.
- Неразборчивые вывески.
Дерево или ветки, которые упали или вот-вот могут упасть.
Номер работает только по территории Монреаля, за пределами города нужно набирать 514-872-0311.