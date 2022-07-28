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Новости Новости Квебека и Монреаля Предупреждение о торнадо в опасной близости от Монреаля

Предупреждение о торнадо в опасной близости от Монреаля

Olga Fedak Июл 28, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 59 Просмотров

Неделю назад торнадо разрушило городок к северу от мегаполиса.

Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение об опасной погоде в 14:20 для региона Лашут-Сен-Жером на юго-западе Квебека. Агентство погоды заявило, что отслеживает “сильную грозу, которая, возможно, перерастает в торнадо. Также возможны разрушительные ветры, сильный град и локальные сильные дожди”.

Синоптики добавили, что это “это опасная и потенциально угрожающая жизни ситуация. Немедленно укрывайтесь, если приближается плохая погода. Если вы слышите ревущий звук или видите воронкообразное облако, кружащиеся обломки у земли, летящие обломки или любую приближающуюся угрожающую погоду, укройтесь. немедленно.”

Несколько регионов на юго-западе Квебека, в том числе Монреаль, в четверг также находятся под сильным предупреждением о грозе. 

Среди них:

  • Агломерация Монреаль-Лаваль.<(li>
  • Лашут-Сен-Жером.
  • Мориси.
  • Ришелье.
  • Долина-Сен-Гиацинт.
  • Водрей-Суланж-Хантингдон.
  • Ланодьер.
  • Лаврентиды.
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