Предупреждение о торнадо в опасной близости от Монреаля

Неделю назад торнадо разрушило городок к северу от мегаполиса.

Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение об опасной погоде в 14:20 для региона Лашут-Сен-Жером на юго-западе Квебека. Агентство погоды заявило, что отслеживает “сильную грозу, которая, возможно, перерастает в торнадо. Также возможны разрушительные ветры, сильный град и локальные сильные дожди”.

Синоптики добавили, что это “это опасная и потенциально угрожающая жизни ситуация. Немедленно укрывайтесь, если приближается плохая погода. Если вы слышите ревущий звук или видите воронкообразное облако, кружащиеся обломки у земли, летящие обломки или любую приближающуюся угрожающую погоду, укройтесь. немедленно.”

Несколько регионов на юго-западе Квебека, в том числе Монреаль, в четверг также находятся под сильным предупреждением о грозе.

Среди них:

Агломерация Монреаль-Лаваль.<(li>

Лашут-Сен-Жером.

Мориси.

Ришелье.

Долина-Сен-Гиацинт.

Водрей-Суланж-Хантингдон.

Ланодьер.

Лаврентиды.