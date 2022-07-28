Папа римский провёл мессу в Квебеке

Папа провёл мессу в базилике Sainte-Anne-de-Beaupré перед тысячами квебекцев и гостей провинции. Месса транслировалась несколькими телеканалами и радиостанциями

Историческая месса Папы Франциска в Квебеке.

Верующие, желающие прослушать мессу, с которой должен был выступить Папа Франциск, стали собираться перед Базиликой Sainte-Anne-de-Beaupré затемно.

К 9 утра вся площадь перед храмом и прилегающие аллеи были заполнены. Всего перед храмом могут находиться примерно 10 тысяч человек, но ещё не менее 5 тысяч, которым приходится стоять далеко от фасада, могут наблюдать за мессой на больших экранах. Внутри базилики есть 1600 мест для гостей, и 70% из них были отданы представителям коренных народов.

Среди собравшихся находились и все известные политики Квебека, начиная с самого премьер-министра Франсуа Лего, который прибыл с супругой. Начиная с 9 утра несколько радиостанций и телеканалов вели прямую передачу с места события, чтобы услышать и посмотреть мессу смогли все те миллионы квебекцев, которым не удалось побывать в Сент-Анн-де-Бопре.

Папа предстал перед собравшимися к десяти утра. Он проехал по площади на “папамобиле”, приветствуя верующих и кланяясь им. С Папой был и архиепископ Квебека, монсеньёр Лакруа. Папа обнял и поцеловал несколько детишек, собравшихся в церкви. Торжества начались с хорового пения, хорал исполнили представители землячеств коренных народов. Затем Папа поднялся на амвон и прочитал мессу.

Понтифик в очередной раз выразил сожаление в связи с положением детей коренных народов, получавших образование в школах-интернатах, и признал, что Церковь не относилась серьёзно к жалобам и просьбам провести расследование случаев издевательств, домогательств и смертей детей. Но Папа выразил надежду на то, что печальные эпизоды остались в прошлом.

Надо признать, что большинство квебекцев относятся к нынешнему визиту Папы Римского равнодушно, и среди присутствующих на мессе было больше представителей коренных народов и официальных представителей всех уровней провинции и страны, чем обычных жителей. Да и телетрансляцию мессы смотрели далеко не так много зрителей, как ожидалось. Ещё раз доказано, что Церковь теряет свои позиции в Квебеке