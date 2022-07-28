Полиция раскрыла сеть угонщиков автомобилей: среди обиняемых – чиновники Онтарио

Но объемы краж автомобилей по всей стране не уменьшаются.

Полиция Онтарио задержала группу преступников, на чьем счету более 200 угранных автомобилей. “Промыслом” занимались 28 человек в двух провинциях, среди них работники Service Ontario. Полиция утверждает, что сотрудники Службы Онтарио содействовали “незаконной регистрации угнанных автомобилей”. Точное количество чиновников не сообщается.

Из обвиняемых 26 человек из Онтарио, а двое — из Саскачевана. Возраст преступников колеблется от 27 до 59 лет, и они в основном являются жителями Большого Торонто.

22-месячное расследование под названием Project MYRA началось в сентябре 2020 года. Тогда полиция обнаружила сеть угонщиков автомобилей, которая, по их утверждениям, изменяла идентификационные номера угнанных автомобилей (VIN) перед их продажей.

Кражи происходили в основном в Онтарио.

Полиция заявила, что вернула 215 автомобилей, общая стоимость которых превышает 12 миллионов долларов. По данным следователей, около 37 процентов обнаруженных автомобилей были марок Acura или Honda.

Некоторые автомобили, обнаруженные следственной группой, были связаны с другой преступной деятельностью.

Полиция предъявила группе более 240 пунктов обвинений. Правонарушения различаются и включают использование поддельных документов, незаконный оборот имущества, полученного преступным путем, мошенничество на сумму более 5000 долларов, хранение оружия в опасных целях и злоупотребление доверием.

Во время расследования стражи порядка выполнили в общей сложности 44 ордера на обыск. Было изъято шесть единиц огнестрельного оружия, 230 граммов фентанила, 1840 граммов кокаина, 77 килограммов каннабиса, 150 граммов й смолы каннабиса и 10 граммов псилоцибина. Также было обнаружено 160 000 долларов наличными, а также 8 400 долларов в валюте США, два счетчика денег и две машины для лазерной маркировки.

“Это расследование не касалось мелкого угона транспортных средств. Обвиняемые использовали эти автомобили, зарегистрированные мошенническим путем, для участия в преступной деятельности”, – акцентировали внимание в полиции.

Полиция провинции Онтарио заявила, что в результате совместного расследования были ликвидированы три преступные организации, причастные к мошеннической модификации и продаже угнанных автомобилей.

Первая базировалась в районе Пила и отвечала за изменение VIN-кодов автомобилей, угнанных в Онтарио, а затем за их перепродажу.

Вторая базировалась в районе Дарема и Торонто. Утверждается, что эта сеть мошенническим путем регистрировала украденные автомобили в Саскачеване, передавала поддельные документы на транспортные средства в Онтарио, регистрировала автомобили и перепродавала их различным лицам. Полиция сообщает, что эти автомобили также были проданы другим преступным сетям.

Ооставшаяся организация базировалась в районе Йорка и занималась в основном украденными автомобилями высокого класса.

Пятеро обвиняемых остаются под стражей, а остальные 23 подозреваемых предстанут перед судом в июле и августе.