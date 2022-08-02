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Новости Новости Америки Не смотрите на секвойю: за посещение самого высокого дерева в мире теперь грозят тюрьма и штраф

Не смотрите на секвойю: за посещение самого высокого дерева в мире теперь грозят тюрьма и штраф

Olga Fedak Авг 2, 2022 Новости Америки, Общество, Природа, погода, экология, Путешествия, туризм, Это интересно Оставить комментарий 45 Просмотров

Также внимательно проверяйте свой багаж при посадке в самолет. Австралиец получил большой штраф из-за бургера в рюкзаке.

Гиперион, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое живое дерево в мире, официально закрыт для посетителей.

Национальный парк Редвуд в Калифорнии на прошлой неделе опубликовал заявление о том, что любому, кто будет пойман возле дерева, грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 5000 долларов США.

Дерево находится глубоко в парке и к нему не ведут оборудованные тропы. В 2006 году его нашла пара натуралистов, и с тех дерево массово посещают любители острых ощущений. Из-за этого оно столкнулось с “деградацией окружающей среды”.

Прибрежное красное дерево (секвойя вечнозеленая) имеет высоту 115,92 метра.

“Гиперион находится в стороне от тропы среди густой растительности. Для того, чтобы добраться до дерева, необходимо попотеть, — говорится в заявлении на сайте национального парка. – Несмотря на трудный путь, возросшая популярность этого дерева благодаря блогерам, авторам-путешественникам и веб-сайтам привела к опустошению среды обитания вокруг Гипериона. Как посетитель, вы должны решить, будете ли вы участвовать в сохранении этого уникального ландшафта или в его уничтожении?”.

Леонель Аргуэлло, начальник отдела природных ресурсов парка, сообщил, что в этом районе ограниченные возможности использования мобильной связи и GPS. Это означает, что может быть очень сложно спасти любых потерявшихся или раненых туристов.

Помимо эрозии и повреждений, нанесенных основанию дерева, существуют вторичные проблемы, связанные с притоком людей.

Они выбрасывают мусор, протаптывают дополнительные тропинки для похода в туалет, оставляют использованную туалетную бумагу и экскременты.

Однако деревья страдают не только от людей – в последнее время им все чаще угрожают лесные пожары.

В 2021 году официальные лица национальных парков Секвойя и Кингз-Каньон приняли крайние меры, чтобы защитить от огня некоторые из самых больших деревьев в мире.

Генерал Шерман, считающийся самым большим деревом в мире (он ниже Гипериона, но размер определялся плотностью, а не высотой), обернут в “негорючий материал на основе алюминия”, похожий на фольгу. Щит должен сохранить его во время потенциального лесного пожара.

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