Канада ограничила импорт птицы из 21 штата США

Импорт из 21 штата США любых птиц, яиц и продуктов из них запретило Канадское агентство по надзору за пищевыми продуктами. Об этом сообщило 1 августа сетевое издание Poultry World.

Под ограничения попали штаты Колорадо, Айдахо, Индиана, Айова, Канзас, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Северная Дакота, Орегон, Пенсильвания, Южная Дакота, Юта, Вашингтон и Висконсин.

Исключение составляют только полностью готовые и герметически закрытые продукты из птицы. Живых домашних птиц в Канаду можно ввозить при наличии сертификата Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Частным лицам также запрещено ввозить в Канаду продукты, включая яйца и сырые корма для домашних животных, произведенные или упакованные в штатах, попавших под ограничения. Если на продукте не указано место производства, то ввоз также запрещен.

В июле Служба инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Министерства сельского хозяйства США подтвердила вспышку птичьего гриппа в Карсон-Сити, штат Невада. Ферма закрыта на карантин, птицы уничтожены.