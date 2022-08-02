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Общество Животные Канада ограничила импорт птицы из 21 штата США
Фото: https://freephotos.cc/

Канада ограничила импорт птицы из 21 штата США

Виктория Христова Авг 2, 2022 Животные, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада ограничила импорт птицы из 21 штата США отключены 11 Просмотров

Импорт из 21 штата США любых птиц, яиц и продуктов из них запретило Канадское агентство по надзору за пищевыми продуктами. Об этом сообщило 1 августа сетевое издание Poultry World.

 

Под ограничения попали штаты Колорадо, Айдахо, Индиана, Айова, Канзас, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Северная Дакота, Орегон, Пенсильвания, Южная Дакота, Юта, Вашингтон и Висконсин.

Исключение составляют только полностью готовые и герметически закрытые продукты из птицы. Живых домашних птиц в Канаду можно ввозить при наличии сертификата Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Частным лицам также запрещено ввозить в Канаду продукты, включая яйца и сырые корма для домашних животных, произведенные или упакованные в штатах, попавших под ограничения. Если на продукте не указано место производства, то ввоз также запрещен.

В июле Служба инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Министерства сельского хозяйства США подтвердила вспышку птичьего гриппа в Карсон-Сити, штат Невада. Ферма закрыта на карантин, птицы уничтожены.

 

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