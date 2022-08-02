Папа Римский скорее отречется от престола, чем прооперирует колено

Глава Римской католической церкви страдает артрозом, мешающим ему участвовать в богослужениях и заставляющим его передвигаться в кресле-коляске.
«Не думаю, что смогу продолжать поездки в том же темпе, что и раньше. А в моем возрасте и с этим ограничением я должен беречь себя ради служения Церкви. И потом, всегда есть возможность отодвинуть меня в сторону, ведь поменять папу можно, это не катастрофа. Но я думаю, что я должен ограничить себя немного с этими вещами», — сказал Франциск журналистам.
Объясняя, почему бы не прооперировать больной сустав, Франциск указал на трудности с анестезией.
«Операция в моем случае не подойдет, врачи (на нее) согласны, но анестезия сложная. У меня еще остались следы наркоза, с этим не шутят, и по этой причине считается, что операция не совсем подходит», — сказал Папа Римский журналистам.
Глава католической церкви затем вновь повторил, что считает досрочный уход с ватиканского престола «одним из нормальных вариантов».
Напомним, восхождение на престол Франциска взамен своему ныне живущему предшественнику папе Бенедикту XVI в 2013 году было в результате первой добровольной отставки действующего Папы Римского с 1294 г., когда престол покинул Целестин V.