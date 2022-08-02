Папа Римский скорее отречется от престола, чем прооперирует колено

Артроз коленного сустава вынудит Папу Римского Франциска ограничить свои международные поездки, так как оперировать сустав он отказывается. Об этом заявил сам понтифик журналистам на борту самолета, возвращаясь 30 июля после визита в Канаду.

Глава Римской католической церкви страдает артрозом, мешающим ему участвовать в богослужениях и заставляющим его передвигаться в кресле-коляске.

«Не думаю, что смогу продолжать поездки в том же темпе, что и раньше. А в моем возрасте и с этим ограничением я должен беречь себя ради служения Церкви. И потом, всегда есть возможность отодвинуть меня в сторону, ведь поменять папу можно, это не катастрофа. Но я думаю, что я должен ограничить себя немного с этими вещами», — сказал Франциск журналистам.

Объясняя, почему бы не прооперировать больной сустав, Франциск указал на трудности с анестезией.

«Операция в моем случае не подойдет, врачи (на нее) согласны, но анестезия сложная. У меня еще остались следы наркоза, с этим не шутят, и по этой причине считается, что операция не совсем подходит», — сказал Папа Римский журналистам.

Глава католической церкви затем вновь повторил, что считает досрочный уход с ватиканского престола «одним из нормальных вариантов».

Напомним, восхождение на престол Франциска взамен своему ныне живущему предшественнику папе Бенедикту XVI в 2013 году было в результате первой добровольной отставки действующего Папы Римского с 1294 г., когда престол покинул Целестин V.