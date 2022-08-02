Грустная история ушедшего аккордеониста

Аккордеонист, заслуживший посмертные почести от города Леви, оказался их недостойным. После негодующих протестов в связи с его солёными анекдотами

Мэрия города Леви отменила собственное решение о воздании посмертных почестей аккордеонисту, игравшему для пассажиров парома десятки лет.

Долгие годы аккордеонист Марсель Обен (Marcel Aubin) развлекал пассажиров парома, связывающего город Квебек с городом Леви, стоящим напротив квебекской столицы. Житель Леви, Марсель Обен зарабатывал на жизнь игрой на аккордеоне. У него всегда было хорошее настроение, а игру он часто сопровождал шутками и прибаутками, иногда обращаясь к проходящим мимо дамам, иногда комментируя поведение мужчин. Его любили все. Точнее, почти все.

Аккордеонист скончался 27 июля в возрасте 85 лет, об этом с сожалением поведала администрация паромного сообщения. Он играл до последнего дня жизни. А на следующий день мэрия города Леви издала постановление об увековечивании памяти покойного. Мэр Леви, месье Жиль Леуилье (Gilles Lehouillier) присоединился к соболезнованиям и пообщал, что мэрия в ближайшее время рассмотрит вопрос о том, как именно город воздаст почести усопшему.

Сообщение было распространено в соцсетях, после чего многочисленные читатели – жители Квебекграда и Леви, которые почти ежедневно совершали пятнадцатиминутную поездку на пароме, поддержали решение, многие вспомнили улыбку Марселя, его анекдоты, приятные моменты, связанные с его игрой…

И вдруг появились противники… Оказывается, музыкант допускал непозволительные в наш толерантный век шуточки, комментируя телеса проходящих дам, он рассказывал “солёные анекдоты”, наносящие глубокие душевные травмы отдельным пассажирам, иногда его язычок бывал острым…

Всё это вылилось на страницы соцсетей от негодующих противников Марселя.

Не имеет значения то, что таких борцов-активистов в сто раз меньше тех, кто выразил соболезнования и кто поддержал решение об увековечивании памяти. Да и понятно, что огромное большинство пассажиров свои комментарии не оставили, но при поездках на пароме они улыбались и отдыхали душой после встречи с аккордионистом. Имеет значение только негативная реакция активистов борьбы за и против!

Посему, мэрия Квебека, вняв требованиям оскорблённых противников покойного месье Обена, отозвала решение увековечить его память “в связи со вновь выяснившимися обстоятельствами”.

Удивительное, но логичное в наши времена решение.