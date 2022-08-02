Гигантская черепаха против железнодорожного сообщения

Случай с гигантской черепахой в Британии: Железнодорожный транспорт района был парализован, зато защитники природы рады

В Великобритании гигантская черепаха заблокировала движение поездов на полтора часа.

Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту, связывающему город Норвич (Norwich) и аэропорт Стенстид (Standstead), вдруг заметил на путях гигантскую черепаху, размером до 80 сантиметров.

Машинист остановил поезд и спросил у диспетчера, можно ли покинуть кабину, чтобы переместить черепаху. Машинист предполагал, что одному не справиться – животное слишком тяжёлое, но собирался обратиться к пассажирам за помощью.

Диспетчер следовал инструкциям и запретил машинисту прикасаться к черепахе, так как железнодорожная компания обязана следовать инструкциям по обращению с дикими животными, оказывшимся на путях. Посему поезд было решено остановить, о ситуации было доложено в местную организацию защиты животных, которая подтвердила запрет.

Зоозащитники приехали на место происшествия быстро (с учётом расстояний), и убрали черепаху. Оказалось, к тому же, что она ранена – её панцирь пробит, поэтому животное доставили в ветеринарную клинику.

Организация защиты животных поздравила железнодорожную компанию, которая поступила правильно. Никаких комментариев по поводу того, что железнодорожный путь в районе, где идёт оживлённое движение, был заблокирован на полтора часа, многие фирмы понесли убытки, а пассажиры опоздали на рейсы. Но вытащить черепаху с путей самостоятельно было нельзя ни в коем случае.

Так что, если добираетесь до места по железной дороге, будьте внимательны и осторожны, если на пути забредёт дикий зверь, поезд дальше не пойдёт, просьба освободить вагоны.

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