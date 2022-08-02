Сотрудничество колледжа Vanier с мексиканскими студентами возобновлено

Студенты из Мексики учат английский и французский языки в стенах Vanier College

В прошлом месяце колледж Vanier принял группу из 60 студентов и 4 преподавателей из Технологического института и Высших учебных заведений Монтеррея (ITESM) в Мексике. За последние 12 лет у Vanier и ITESM сложилось прочное и постоянное сотрудничество, но с началом пандемии в 2020 году это партнерство было приостановлено.

Языковая школа CÉGEP в Сен-Лоране предложила группе учащихся средней школы курсы английского и французского языков на различных уровнях, которые продолжались с 6 июня по 8 июля. Студенты также ездили на экскурсии в Квебек-Сити, Оттаву и Мон-Трамблан и останавливались в семьях местных жителей, что позволило им расширить культурный и языковой опыт, а также лучше понять жизнь и культуру Квебека.

“Пандемия оказала серьезное влияние на нашу языковую школу, но мы рады сообщить, что с общим ослаблением ограничений на поездки и увеличением числа международных поездок мы вернулись к почти допандемическому уровню учащихся, обучающихся на наших программах английского языка для академических целей и французского языка”, – говорят лингвисты из Vanier. “Для многих из студентов это первый приезд в Канаду, а для других – первый выезд из Мексики. Это очень важный опыт, который ждет их здесь”.