Ставки по ипотечным кредитам растут, а интерес к покупке недвижимости все равно высок

Обычная пятилетняя ипотека выросла с 4,79 процента в начале года до 6,04 процента. Тридцатилетние ипотечные кредиты с фиксированной ставкой выросли более чем на шесть процентов, чего не было с 2008 года, и 43 процента взрослых откладывают свои планы по покупке жилья.

Полагаться на домовладение как на способ создания своего богатства может показаться невозможным. В то время как владение домом традиционно воспринималось как ключевой элемент для создания богатства, еще есть способы, которыми вы можете добиться этого.

Люди часто рекламируют преимущества владения домом, но игнорируют преимущества аренды. По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации, средняя арендная плата за квартиру с двумя спальнями в октябре 2021 года составила 1771 доллар, что примерно на 6,5% больше, чем в предыдущем году.

За тот же период по всей стране средний запланированный ежемесячный платеж по новым ипотечным кредитам составляет 1563 доллара. В первом квартале 2022 года эта сумма составила до 1635 долларов. Хотя средняя ипотека дешевле, чем средняя арендная плата, важно учитывать и другие расходы, связанные с владением домом.

Чтобы купить дом, вам необходимо внести первоначальный взнос в размере не менее трех процентов. Существуют также такие расходы, как страхование, налоги на имущество и коммунальные услуги, которые добавляются к ежемесячным расходам. Если вы подсчитаете разницу между тем, что вы платите в качестве арендной платы, и тем, что вы заплатили бы за владение домом, вы можете быть удивлены. Вы можете взять деньги, которые вы экономите, и создать свое богатство с помощью разумных инвестиций.

Когда вы вносите вклад в Зарегистрированный пенсионный накопительный план (RRSP), вы получаете выгоду от роста с отсрочкой уплаты налогов, что означает, что деньги, которые вы инвестируете, не облагаются налогом до тех пор, пока вы их не снимете. При грамотном инвестировании вы можете использовать часть процентов, накопленных за эти годы, для уплаты налогов, тем самым получая большую отдачу от своего доллара.

Если вы работаете в компании, которая соответствует вашему RRSP, обязательно воспользуйтесь этим преимуществом. Вносите столько, сколько сможете, ежегодно, и вы будете наблюдать, как ваши пенсионные сбережения увеличиваются.

Фондовый рынок – это еще один фундамент для создания ваших инвестиционных сбережений. По словам Уоррена Баффета, “Если вы не хотите владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение 10 минут”. Инвестирование денег – это что-то вроде американских горок. На рынке всегда есть пики и спады, но если вы останетесь до конца, вы в значительной степени уверены, что благополучно сойдете с дистанции.

Прямо сейчас на рынке немного неспокойно, и люди боятся рецессии. Из-за этого сейчас самое подходящее время для инвестирования.

Когда вы инвестируете свои кровно заработанные деньги, смотрите не только на то, чтобы просто вкладывать свои деньги в RRSP или на фондовый рынок. Акции, облигации и наличные деньги были традиционными основами инвестирования, и существует несколько способов, которыми вы можете инвестировать свои деньги.

Вы могли бы подумать о том, чтобы положить часть своих наличных на сберегательный счет с высокими процентами. Вы также можете инвестировать в государственные сберегательные облигации и акции некоторых из ваших любимых брендов. Чем разнообразнее ваш портфель, тем больше у него шансов вырасти в цене с течением времени.

Если это область, которая представляет для вас интерес, рассмотрите возможность частичного инвестирования в качестве отправной точки. Частичные инвестиции – это когда вы вносите небольшую сумму денег для покупки доли в активе, например, объекта недвижимости или произведения искусства. Ваши инвестиции становятся заблокированными на определенный период времени, но когда актив продается, вы получаете пропорциональную часть прибыли и дивидендов.

Если владение домом важно для вас, но в настоящее время вы не в финансовом положении, чтобы это произошло, возможно, у вас все еще есть способы осуществить свою мечту.

Возможно, вы захотите рассмотреть возможность совместного владения недвижимостью, когда вы и друзья или семья вместе инвестируете в недвижимость и разделяете ипотеку и другие расходы.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы