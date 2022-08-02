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Новости Новости Квебека и Монреаля 2071 доллар штрафа: в Монреале поймали ночного гонщика
Водитель, которого все достало

2071 доллар штрафа: в Монреале поймали ночного гонщика

Olga Fedak Авг 2, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 7 Просмотров

Правда он немного отстаёт от женщины, которую арестовали за быструю езду этой весной.

Водитель из Монреаля получил строгое наказание после того, как его поймали на превышении скорости. Он ехал в два раза быстрее, чем разрешено правилами на шоссе 40 West.

По данным полиции автомобилист был замечен летящим по шоссе со скоростью 219 км/ч в 2:15 в ночь на субботу.

Максимально допустимая скорость составляет 100 км/ч.

Водителю, молодому человеку лет 20, был выписан штраф на сумму 2071 доллар и 24 штрафных балла. Его водительские права были приостановлены на семь дней, а автомобиль конфискован.

Полиция Квебека подчеркивает, что скорость является одной из основных причин аварий со смертельным исходом на дорогах провинции. 

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