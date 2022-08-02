2071 доллар штрафа: в Монреале поймали ночного гонщика

Правда он немного отстаёт от женщины, которую арестовали за быструю езду этой весной.

Водитель из Монреаля получил строгое наказание после того, как его поймали на превышении скорости. Он ехал в два раза быстрее, чем разрешено правилами на шоссе 40 West.

По данным полиции автомобилист был замечен летящим по шоссе со скоростью 219 км/ч в 2:15 в ночь на субботу.

Максимально допустимая скорость составляет 100 км/ч.

Водителю, молодому человеку лет 20, был выписан штраф на сумму 2071 доллар и 24 штрафных балла. Его водительские права были приостановлены на семь дней, а автомобиль конфискован.

Полиция Квебека подчеркивает, что скорость является одной из основных причин аварий со смертельным исходом на дорогах провинции.