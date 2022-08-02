Иммиграция с Александрой Мельниковой. Два с половиной миллиона иммиграционных файлов в очереди на рассмотрение, ПОЧЕМУ??? Вы получили отказ? Вам отказала программа!

В то время как нас всех кормят обещаниями, как быстро все БУДЕТ рассматриваться и как все у нас БУДЕТ ХОРОШО, реальные цифры на самом деле шокируют.

По последним данным, полученным через запрос на информацию в июле этого года, до пандемии министерство иммиграции Канады рассматривало восемь тысяч запросов на выдачу временных виз в день (8,000). Напомню, это гостевые, рабочие и студенческие визы. Несмотря на попытки вернуться к хотя бы до пандемическим показателям, на самом деле уровень и скорость рассмотрения файлов даже не достиг до-пандемического 2019 года. На сегодняшний день 19 % штата по обработке временных виз до сих пор не хватает и еще 25 % штата не в состоянии работать из-за ДО СИХ ПОР действующих ковидных ограничений.

Что мы имеем в итоге? Канадские посольства за границей обрабатывает файлы ДО СИХ пор в два раз МЕДЛЕННЕЕ чем до пандемии. Требования по вакцинации еще больше усугубляют ситуацию.

В это же время иммиграционным офисам в Канаде, которые должны были рассматривать рабочие и студенческие визы аппликантов, находящихся здесь, пришло распоряжение поставить в приоритет рассмотрение файлов на ПМЖ. Как мы знаем, полмиллиона человек получило приглашение остаться в Канаде на ПМЖ только в прошлом году.

Все вышеперечисленные факторы повлияли на сроки рассмотрения временных виз. К сожалению, по сегодняшний день, ситуация со сроками рассмотрения гостевых, студенческих и рабочих виз не поменялась. Количество иностранных студентов так и не вернулось к до-пандемическому уровню, а вот количество отказов по студенческой визе увеличилось с 34 % до 53 %.

Из-за выросшего количества отказов в студенческой визе, многие стали опротестовывать отрицательные решения по студенческим визам в Федеральном суде. И тут, о чудо! Открылась интересная информация – Министерство Иммиграции, оказывается, использует специальную программу Шинук (Chinook) c 2021 года. Эта программа не выносит решения по файлу и не является искусственным интеллектом, НО оценивает шансы вашей заявки и «помогает» офицеру вынести решение. Программа дает рекомендации и просчитывает, каковы ваши шансы НЕ вернуться в страну исхода. Чтобы рассчитать шансы «невозврата», программа смотрит на вашу страну проживания, уровень проживания, безработицы, социального обеспечения и т.д.

Интересен тот факт, что эта программа позволяет рассматривать около 1000 файлов одновременно. Министерство клянется и заверяет, что решение выносит ТОЛЬКО офицер, а программа вносит только рекомендации, но ассоциация иммиграционных адвокатов и колледж иммиграционных юристов уже отправили ноту протеста и запрос на запрет использования этой программы.

Пригласительная, учебная и рабочая виза достаточно трудоемкий процесс для аппликантов с визовым режимом. Ее комплектация занимает много времени и мощной аргументации. К тому же нужно очень аккуратно использовать слова и выражения и стратегию, чтобы обойти каверзную программу и заставить ее дать вашему файлу «положительные» рекомендации.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

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