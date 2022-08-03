Стражи Монреаля: как толпа полицейских мальчишек с лимонадом гоняла

Жители Монреаля 8- и 11-летние Несс и Ариэль Партуш-Масса устроили распродажу лимонада на этих выходных. Они поставили себе цель собрать деньги и пожертвовать их на изучение рассеянного склероза. Именно этот диагноз был поставлен матери мальчиков и именно из-за этой болезни она вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. На данный момент болезнь неизлечима, однако семья верит, что вскоре будет найдено лекарство.

Так что в субботу мальчики установили палатку во дворе своего дома в Роксборо и начали зазывать клиентов с помощью мегафона. “Лимонад, лимонад, лимонад за 1 доллар от рассеянного склероза!”, – кричали дети.

Многие соседи поспешили освежиться лимонадом, однако вскоре на лужайке появился незнакомый мужчина. Он обругал детей и пообещал “закрыть их”.

Через 15 минут приехала первая машина полиции Монреаля с двумя стражами порядка. Они сказали, что получили “неприятный звонок” и велели мальцам закрывать лавочку.

Семья отказалась прекращать торговлю лимонадом, а мать предложила оплатить штраф и разрешить продолжить мальчикам “бизнес”.

Женщина жалуется, что в ответ на это полицейские пригрозили арестовать ее. Один из них сказал, мол “Вы думаете, что раз вы в инвалидном кресле, вы выше закона?”

Дети очень разволновались (более того, у одного из ребят аутизм) и боялись, что маму посадят в тюрьму. Старший ребенок заявил, что “готов приготовить ещё больше лимонада, чтобы вытащить маму из тюрьмы”.

Вскоре на место происшествия прибыл начальник отделения полиции и страсти поутихли.

Но затем приехал ещё один экипаж. И история повторилась.

Однако в своем отчете в понедельник полиция заявила, что женщине никто не угрожал арестом, и ее просто “призвали прекратить пользоваться мегафоном ради тишины в округе”. Штрафов и арестов не было.

Более того, данная проблема находится не в компетенции полиции Монреаля, а обязанностью инспекторов Пьерфондс-Роксборо.

По факту закон о зонировании района запрещает продажу лимонада в жилых районах, однако он не запрещает делать это на частной територии.

На следующий день в гости к семье заглянул мэр Пьерфондс-Роксборо Димитриос Джим Бейс. Он пообещал семье “всяческую поддержку и взять ситуацию под собственный контроль”.

Несмотря на актувную “помощь” полиции, за выходные мальчики собрали более 2000 долларов. Они заявили, что передают деньги Канадскому обществу рассеянного склероза и Монреальскому неврологическому институту.

Мать призывает полицию извиниться перед мальчиками, а также сделать пожертвование на исследование рассеянного склероза.