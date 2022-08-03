Telegraph: старт почтового голосования по выбору нового премьера Британии отложен

Старт почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании пришлось отложить из-за риска взлома, пишет газета Telegraph. Как оказалось, Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, получил предупреждение, что неустановленные хакеры могут изменить голоса.

При этом подчеркивается, что бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с понедельника, еще не были отправлены.

Все еще остается возможность голосования двумя способами – по почте и онлайн, однако по новой системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован после того, как он проголосует. То есть изменить принятое решение будет невозможно, что создает определенные риски в случае массового хакерского взлома.

Ранее Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. После некоторые дипломаты Британии объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность. Позже стало известно, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера. Новый премьер будет объявлен 5 сентября.