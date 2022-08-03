МИД КНР предупредил США «не играть с огнем»

Предостережение «не идти дальше по неверному и опасному пути» вынесло Вашингтону министерство иностранных дел Китая, соответствующее заявление опубликовала 2 августа пресс-служба ведомства.

«Это серьезное нарушение принципа одного Китая и положений трех китайско-американских соглашений. совместные коммюнике. Это оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений. отношения и серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая, — говорится в сообщении. — Это серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает сепаратистским силам совершенно неверный сигнал о „независимости Тайваня“. Китай решительно выступает против и резко осуждает это, а также выступил с серьезными шагами и решительным протестом Соединенным Штатам».

Далее МИД КНР предупреждает, что «эти перемещения, как и игра с огнем, чрезвычайно опасны. Те, кто играет с огнем, погибнут от него», и что «все последствия» визита Пелоси «должны нести американская сторона и сепаратистские силы «независимости Тайваня».

Ху Сицзинь, бывший редактор Global Times, предупредил США о дальнейших ответных действиях со стороны Пекина. «Пелоси высадилась на Тайване, открыв эру острой конкуренции между Китаем и США из-за Тайваньского пролива. Тайвань находится недалеко от материкового Китая, и у Пекина достаточно козырей. Мы будем играть их один за другим уверенно. НОАК объявляет о серии действий», — написал он.

ИА Красная Весна

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