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Новости Завершен туннель, соединяющий REM с аэропортом Трюдо
Фото: https://www.thesuburban.com/

Завершен туннель, соединяющий REM с аэропортом Трюдо

Виктория Христова Авг 3, 2022 Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Комментарии к записи Завершен туннель, соединяющий REM с аэропортом Трюдо отключены 32 Просмотров

Туннель, соединяющий железнодорожную сеть REM с аэропортом Трюдо, в настоящее время завершен.

А буровая машина, которая одновременно рыла туннель и устанавливала части стен туннеля, наконец-то достигла места назначения, что позволяет запланировать открытие линии на 2025 год.

Несмотря на задержки и перерасход средств, Южнобережную линию REM по-прежнему планируется открыть осенью. И хотя по поводу соединения с Ист–Эндом остаются смешанные чувства, строительные бригады начнут работу над инфраструктурой соединения с аэропортом в течение следующих нескольких месяцев – прокладку трассы, установку электромеханического оборудования и проведение тестовых запусков.

Туннель протяженностью 2,5 км соединяет аэропорт с технопарком в Сен-Лоране и проходит под землей, под взлетно-посадочными полосами аэропорта. Таким образом, последние сегменты должны были быть тщательно вырыты, при этом особое внимание уделялось сохранению целостности грунта над тем местом, где расположены взлетно-посадочные полосы.

Станция REM, обслуживающая аэропорт, будет построена совсем скоро и должна быть запущена к концу 2024 года. Западный остров будет подключен к сети REM в общей сложности посредством восьми станций, среди которых Pierrefonds-Roxboro, Ste. Anne de Bellevue, Kirkland, и Pointe Claire.

Был некоторые сомнения на продление линии Вест-Айленд до Водрей-Дорион вдоль существующей линии RTM. Как бы то ни было, что касается REM, эта линия будет продолжать работать как есть. “REM станет дополнительным дополнительным предложением для жителей”.

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