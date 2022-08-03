Завершен туннель, соединяющий REM с аэропортом Трюдо

Туннель, соединяющий железнодорожную сеть REM с аэропортом Трюдо, в настоящее время завершен.

А буровая машина, которая одновременно рыла туннель и устанавливала части стен туннеля, наконец-то достигла места назначения, что позволяет запланировать открытие линии на 2025 год.

Несмотря на задержки и перерасход средств, Южнобережную линию REM по-прежнему планируется открыть осенью. И хотя по поводу соединения с Ист–Эндом остаются смешанные чувства, строительные бригады начнут работу над инфраструктурой соединения с аэропортом в течение следующих нескольких месяцев – прокладку трассы, установку электромеханического оборудования и проведение тестовых запусков.

Туннель протяженностью 2,5 км соединяет аэропорт с технопарком в Сен-Лоране и проходит под землей, под взлетно-посадочными полосами аэропорта. Таким образом, последние сегменты должны были быть тщательно вырыты, при этом особое внимание уделялось сохранению целостности грунта над тем местом, где расположены взлетно-посадочные полосы.

Станция REM, обслуживающая аэропорт, будет построена совсем скоро и должна быть запущена к концу 2024 года. Западный остров будет подключен к сети REM в общей сложности посредством восьми станций, среди которых Pierrefonds-Roxboro, Ste. Anne de Bellevue, Kirkland, и Pointe Claire.

Был некоторые сомнения на продление линии Вест-Айленд до Водрей-Дорион вдоль существующей линии RTM. Как бы то ни было, что касается REM, эта линия будет продолжать работать как есть. “REM станет дополнительным дополнительным предложением для жителей”.