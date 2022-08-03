Квебек избавлен от спада на рынке

Во втором квартале продажи упали на 4% в столице Квебека, в то время как в целом по Квебеку спад составил 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Тем не менее, в регионе сохраняется высокий уровень транзакционной активности: 2590 транзакций, что по-прежнему намного выше среднего показателя за всю историю с 2014 года, который составляет чуть менее 2200 транзакций.

“Рынок Квебека немного отстает от цикла, если сравнивать его с другими рынками. В других местах мы видим, что действующие предложения активны, в то время как в Квебеке они продолжают сокращаться. Это означает, что на рынке всегда наблюдается высокая активность, а также нехватка недвижимости», – говорит Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка в Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Одной из особенностей региона Квебек является то, что цены на недвижимость остаются ниже. Например, на рынке жилья для одной семьи средняя цена составляет 349 000 долларов (+11%), в то время как в других провинциях она составляет 448 694 % (+20%).

“Цены вызывают определенный ажиотаж со стороны домашних хозяйств. Тем не менее, они очень привлекательны по своей покупательной способности, и мы очень хорошо знаем, что в Квебеке она вполне сопоставима с покупательной способностью домашних хозяйств в районе Монреаля. Именно это обеспечивает устойчивость рынка”, – добавляет Брант.

« Экономическая база в значительной степени сосредоточена на услугах, особенно на государственных услугах. Таким образом, это заработная плата определенного уровня, которая обеспечивает определенную стабильность. Это также играет роль в этом явлении. Я бы также сказал, что в Квебеке в относительном выражении было построено больше новостроек, чем где-либо еще в провинции. »

“Вероятно, на рынке меньше активных инвесторов-собственников, меньше спекуляций. Вот почему цена также меняется более сбалансированным образом в Квебеке, в то время как в других местах мы можем увидеть превышение на 20 %, 25% и 30%”

« Это очень хорошо для рынка Квебека, потому что мы не можем говорить о риске переоценки на этом рынке, а только о том, чтобы догнать и добиться здорового роста цен в соответствии с фундаментальными экономическими показателями, в частности покупательной способностью домохозяйств», объясняет г-н Брант.

Недавнее повышение ключевой ставки Банком Канады произошло в то время, когда цены на недвижимость в целом достигли исторического максимума.

« Считается, что в Квебеке, где перегрев все же был взят под контроль, где было небольшое снижение и где цены связаны с фундаментальными экономическими показателями, что риски переоценки менее значительны, и, следовательно, что рынок может пережить этот период повышения процентных ставок”,-заключает он.

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Ольга Успенская

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