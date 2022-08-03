В Канзасе не место волшебству. Народ против запрета абортов!

В Канзасе прошёл референдум о праве женщин на аборт. Победили сторонники свободного выбора

Значение для внутренней политики США канзасского референдума о праве на аборт велико. Демократы воспряли духом.

В штате Канзас в воскресенье состоялся референдум на тему права женщин на аборт. Формулировка вопроса была ясной и недвусмысленной: “Надо ли отменять положения Конституции штата и вводить запрет на аборты в штате?”

Победа сторонников свободного выбора женщина оказалась оглушительна. Пока ещё не подсчитаны все голоса, но уже ясно, что не менее двух третей жителей штата высказались за право на аборт. Это первый, прецедентный случай, когда граждане США могли официально, во время голосования, высказать своё мнение по поводу решения Верховного Суда США о запрете абортов, вынесенном 24 июня и вызвавшим потрясения в обществе.

Значение прошедшего референдума даже не в том, что в одном отдельно взятом штате теперь аборты можно проводить без опаски, а женщины из соседних штатов могут наведаться в Канзас с соответствующей целью, не нарушая закон и потратив минимальные средства.

Главное значение референдума в том, что Канзас – штат консервативный и голосующий за республиканцев. А так как сторонником запрета выступает Республиканская партия, то у сторонников Демпартии есть повод для воодушевления, так как голосование явно показало, что Демократы могут рассчитывать на новые голоса в промежуточных выборах в Конгресс, которые не за горами. Вопрос абортов на этих выборах считается одной из главных тем, так что Байден потирает руки (если у него остаются силы после напавшего на него Ковида).

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