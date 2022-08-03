В Оттаве “атакованы” ворота резиденции премьер-министра и парламента

Ранее возле дома премьера Онтарио Дуга Форда гулял мужчина с ножом.

Туристический автобус-амфибия врезался в ворота у дома 24 Sussex Dr. в Оттаве, официальной резиденции премьер-министра. Инцидент произошел в среду утром. О пострадавших не сообщается. Аресты и задержания также пока не проводились.

Агенство Lady Dive Tours сообщает, что тур “Амфибус” проезжает по Сассекс-Драйв, останавливаясь у достопримечательностей, включая резиденцию премьер-министра. Однако на момент аварии в автобусе не было пассажиров, а водитель отделался лёгким испугом.

Владец туристического агенства Этьен Кэмерон уверяет, что автобус проверяется каждое утро перед рейсом.

Несмотря на то, что Саксесс 24 является официальной резиденцией премьер-министра Канады, Джастин Трюдо не живёт там. Дом остро нуждается в ремонте.

В недавнем отчете, подготовленном Национальной комиссией по капиталу, которая осуществляет надзор за федеральной собственностью в столице страны, говорится, что стареющий дом нуждается в ремонте на сумму более 36 миллионов долларов.

Однако это не все приключения в Оттаве за сегодняшний день. За несколько часов до инцидента с воротами, другой водитель протаранил ворота Парламентского холма на Веллингтон-стрит. Повреждение ворот оказалось минимальным. Водитель был арестован около 3:30 утра в среду.

Полиция заявила, что оба инцидента не связаны между собой.