Правительство Канады решило поддержать сыроваров Квебека

Федеральное правительство Канады делает инвестиции в развитие сыроварения в Квебеке

Своевременная материальная помощь со стороны канадского правительства квебекским производителям сыра.

Министр Сельского хозяйства и Сельскохозяйственных продуктов питания Канады, госпожа Мари-Клод Бибо (Marie‑Claude Bibeau) заявила что Agrilat, сыроваренный кооператив квебекского муниципалитета Сен-Гильом (Saint‑Guillaume) получит 859 833 долларов в рамках программы поддержки предприятий, занимающихся переработкой молочных продуктов. Инвестиции помогут кооперативу увеличить производство молочных продуктов сыроварни St-Guillaume, снизить себестоимость продуктов и улучшить их качество.

Благодаря инвестициям на сыроварне будет установлено автоматизированное оборудование, которое позволит разнообразить выпускаемую продукцию и уменьшить отходы производства. Таким образом считается, что производство на сыроварне увеличится примерно на 35%. В настоящее время кооператив Agrilait производит на двух входящих в него сыроварнях до 40 000 000 литров молока в год и выпускает два десятка разных сортов сыра.

Фонд поддержки предприятий, занимающихся переработкой молочных продуктов был создан в целях модернизации этих предприятий, и правительство вложило в него сто миллионов долларов. Предприятия, работающие в области переработки молочных продуктов занимают важное место в канадской экономике, ежегодно они продают эти продукты на сумму до 24 миллиардов долларов, в том числе только в Квебеке на сумму 8 миллиардов.

За последние пять лет Фонд оказал финансовую поддержку более, чем ста предприятиям. Всего в стране сегодня работают 9 952 молочных ферм, на которых трудятся около 45 тысяч человек. Что касается предприятий, занимающихся переработкой молочных продуктов, то их примерно пятьсот, и они используют труд приблизительно 27 тысяч работников.