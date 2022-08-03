На семилетнего канадца напала пума

Большие кошки нечасто нападают на людей, но все же такие случаи встречаются. Считается, что в восточной Канаде пумы не водятся.

Маленький житель Альберты выздоравливает в больнице после нападения пумы к северу от Rocky Mountain House на прошлых выходных.

Семья Фотсеров и их подруга Алисия отдыхали в кемпинге Бастер-Крик. Семилетний Кейсон с сестрами возвращались к трейлеру.

Неожиданно выскочила пума и вцепилась в голову и шею мальчика. Девочки закричали.

“Алисия выпрыгивает — взлетает — из своего шезлонга, бежит туда и хватает большой камень с пляжа, просто закрывает глаза, бросает его и молится Богу, чтобы она не ударила Кейсона, — вспоминает мать. – И слава Богу, она попала пуме прямо в голову это испугало ее, и она выронила Кейсона из мертвой хватки”.

Спасатели доставили мальчика в детскую больницу Столлери в Эдмонтоне в стабильном состоянии, где ему сделали операцию.

Ребенку наложили более 200 швов и хирургических скоб на голову, шею и грудь. Мальчику также предстоит стоматологическая операция. К него будет удален зуб, повережденный клыком пумы.

Мать рассказывает, что мальчик ужаснулся, когда увидел себя в зеркале. Но тем не менее, ребенка спасло то, что напавшая на него пума была ещё подростком – последствия нападения взрослой особи могли быть ещё более ужасными.

Со всеми детьми работают психологи.

Неполовозрелая самка пумы была вскоре усыплена в 150 метрах от места нападения.

Район был закрыт до утра вторника, пока судебно-медицинская лаборатория не подтвердила с помощью ДНК-теста, что именно эта пума была ответственна за нападение на мальчика.

В соответствии с Руководством Канадского совета по уходу за животными, в Альберте разрешено усыпить пуму, если она

приучена питаться из неестественных источников пищи, или

часто встречается в местах, используемых людьми, или

представляет угрозу или

напала на домашнее животное, домашний скот или человека, независимо от того, была ли атакк спровоцирована или нет.

Как обезопасить себя от нападения пумы?

Эти животные обычно опасаются людей и, как правило, покидают район, если знают, что люди поблизости. Однако рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

Путешествуйте группами и носите с собой какую-нибудь защиту, например антимедвежий спрей.

Если вы видите пуму вдалеке, не бегите и не поворачивайтесь к ней спиной. Если пума, как вам кажется, не подозревает о вашем присутствии, соберите детей и домашних животных поближе к себе и медленно уходите из этого места.

Если пума шипит и рычит или смотрит и следит за вашими движениями, не бегите и не притворяйтесь мертвым. Заставьте себя выглядеть большим и говорите громко.

Если пума нападает, сопротивляйтесь и не сдавайтесь. Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении средства.

Никогда не кормите диких животных, чтобы предотвратить появление пум и других хищников в вашем районе. Привлечение диких животных, таких как олени, в свою очередь, привлечет пум и других хищников. Городские олени, которые получают пищу из неестественных источников, как правило, становятся медленнее и послушнее, что делает их более легкой добычей и повышает вероятность того, что пумы проникнут в жилые районы, если оленей там легче поймать.