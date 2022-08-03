Вспышка болезни легионеров в доме престарелых в Монреале

Резиденции для пожилых людей только-только начали приходить в себя после ковида.

Дом престарелых Sunrise на бульваре Сен-Жан в Доллар-де-Ормо подтвердил вспышку болезни легионеров. На прошлой неделе двое постояльцев были госпитализированы с респираторными симптомами.

Руководство Sunrise сообщило жителям и их семьям, что “хотя симптомы похожи на COVID-19, болезнь легионеров не заразна”.

Джон Келли, сын 94-летней заболевшей, жалуется, что ему сообщили очень мало подробностей о вспышке.

“У нее начались проблемы с дыханием на рассвете. Персонал осмотрел ее, но они не поняли, что случилось. Они не смогли сказать, был ли у нее Ковид, или пневмония, или какое-то другое респираторное заболевание”, – говорит мужчина. Ему так и не сообщили официальный диагноз.

Болезнь легионеров – это серьезная легочная инфекция. Она вызывается бактериями, которые обычно попадают в через водные резервуары, систему водоснабжения или кондиционирования.

Дом престарелых настаивает на том, что все его системы водоснабжения и вентиляции находились в надлежащем состоянии и регулярно контролировались.

В то же время Региональный совет здравоохранения Монреаля опубликовал несколько подробностей о вспышке. В заявлении говорится, что работники “определили вероятный источник вспышки, и были приняты корректирующие меры для его контроля”.

В конце-концов во вторник вечером Sunrise признал, что среди жителей было два подтвержденных случая болезни легионеров, которые нуждались в госпитализации. В доме также было ещё четыре случая понтийской лихорадки, которые были “легкими” и “теперь решены”. Болезнь вызывается теми же бактериями, что и болезнь легионеров.

“Наша команда приняла незамедлительные меры, чтобы связаться с органами общественного здравоохранения, следовать всем протоколам вспышки легионеллы и устранить источник вспышки. Наша главная забота, прежде всего, это безопасность наших жителей”, — написало руководство дома престарелых.

Напомним, в 2012 году вспышка болезни легионеров в Квебеке привела к смерти 14 человек и десяткам других заболевших. Пострадавшие подали коллективный иск против операторов офисного здания за небрежное обслуживание градирен. В конце концов дело было урегулировано во внесудебном порядке.