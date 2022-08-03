Голосуем за Лего? Новый соцопрос показывает, что действующий премьер уверенно обгоняет соперников

В апреле в одном из регионов Квебека прошли “тренировочные” выборы с интересными результатами.

Новое исследование Леже показывает, что за Коалицию Avenir Québec (CAQ) проголосовало бы более чем в два раза больше жителей Квебека, чем за либералов (PLQ) или Québec Solidaire (QS), если бы провинциальные выборы состоялись сегодня. За два месяца до выборов 44% респондентов заявили, что поддержат CAQ.

Либералы и Солидарные с большим отрывом заняли второе и третье места, получив 18 и 15 процентов голосов соответственно. За ними следуют консерваторы (PCQ) с 13 процентами и Квебекская партия (PQ), занявшая последнее место с 10 процентами голосов.

Однако CAQ имеет поддержку далеко не всех групп, и больше всего избирателей разделяет языковой вопрос.

Половина франкоговорящих радостно проголосует за CAQ, но среди нефранкоязычных уровень поддержки падает до 17%.

В то же время у либералов цифры почти обратные. Только каждый десятый франкоязычный поддерживает PLQ, в то время как почти половина (46%) нефранкоязычных проголосовали бы за партию.

Однако “любовь” англоязычных к квебекским либералам заметно упала после их недостаточной реакции на языковой закон.

Что же касается личности премьера, 44% жителей Квебека считают Франсуа Лего лучшим премьером для провинции. Однако среди нефранкоязычных поддержка падает до 15%.

Габриэль Надо-Дюбуа (QS) и Доминик Англад (PLQ) получили 11 и 9% голосов соответственно в категории “лучший премьер”.

В целом 59% опрошенных заявили, что удовлетворены нынешним правительством провинции.

62% избирателей сказали, что их мнение по поводу выбранного кандидата окончательное и уже не изменится до выборов.

Тем не менее, доктор Даниэль Беланд, директор Института изучения Канады МакГилла уверен, что “избирательная кампания этого года по-прежнему повлияет на окончательный результат”. Он объяснил, что любые потенциальные “утечки” информации о государственных расходах, а также политические дебаты могут повлиять на рейтинги любой партии.

Он добавил, что явка избирателей также останется ключевой этой осенью. Эксперт привел пример, что только две трети имеющих право голоса избирателей приняли участие в выборах в Квебеке в 2018 году.

Провинциальные выборы в Квебеке состоятся 3 октября 2022 года.