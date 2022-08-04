Китай ввел санкции против Тайваня после визита Пелоси

Новые торговые санкции в отношении Тайваня ввело правительство Китая на следующий день после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй с визитом, 3 августа сообщает Diario Libre.

Китай запретил ввоз с территории Тайваня цитрусовых, замороженных побегов бамбука, замороженной скумбрии и охлажденной угольной рыбы. Кроме того, он запретил ввоз песка на остров. «С прошлого года чувствительные к карантину вредители неоднократно обнаруживались в цитрусовых из Тайваня», — говорится в заявлении, в котором также говорится, что следы Sars-CoV-2 были обнаружены в контейнерах с замороженными ростками фасоли.

Напомним, в Китае восприняли, как грубое нарушение своего суверенитета, а также принципа единого Китая визит Пелоси на Тайвань без разрешения китайских властей.

На учениях у берегов острова Тайвань Китай впервые применит дальнобойную артиллерию и использует в учениях твердотопливную гиперзвуковую ракету DF-17, пишет 3 августа китайская газета Global Times. «На начавшихся у берегов Тайваня учениях Китай впервые применит дальнобойную артиллерию и задействует гиперзвуковую ракету DF-17» — пишет газета.

Напомним, Китай впервые опубликовал видео запуска баллистической ракеты, сильно напоминающей гиперзвуковое оружие DF-17 не так давно — 31 июля. Видеоролик был посвящен 95-й годовщине образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), отмечающейся в Китае ежегодно 1 августа. При этом китайские военные эксперты сразу же заявили, что данные ракеты можно запускать автономно в любой момент времени из любой локации. Данное оружие обладает большой маневренностью.

С призывом не позволять политикам и общественным деятелям совершать официальные визиты на Тайвань и обратно, обратилось к Токио посольство Китая в Японии, на фоне острой реакции Пекина, вызванной визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, 3 августа пишет Jiji Press. В заявлении официального представителя, опубликованном 3 августа, посольство призвало Токио непреклонно пресекать любые инциденты, подобные визиту Пелоси, и избегать тем самым подачи неверных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня.

В заявлении подчеркивается, что проблема Тайваня связана с коренными интересами Китая и политическими основами китайско-японских отношений. Отмечая, что Япония, после нормализации дипломатических отношений, продемонстрировала понимание и уважение позиции Пекина в признании Тайваня неотъемлемой частью территории Китая, в заявлении содержится призыв к Японии соблюдать свои торжественные обещания по тайваньскому вопросу и далее. Посольство Китая также призвало Токио рассматривать визит Пелоси на Тайвань как результат политических махинаций, а также осознавать ущерб соседским отношениям, и в дальнейшем подходить к этому вопросу осторожно.