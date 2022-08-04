Нет кризиса в сфере элитной недвижимости в Квебеке

Квебек и его окрестности пользуются большим спросом у покупателей, ищущих исключительное жилье. Их особенно привлекают большие роскошные дома и квартиры с несомненным шармом в Старом Квебеке.

Но что важнее всего, так это местоположение. Некоторые готовы на все, когда находят место своей мечты.

Элен Лозье, возглавляющая собственное агентство, вспоминает, как продала недвижимость в Силлери за 1,5 миллиона долларов. Удивительно, но цель новых владельцев заключалась не в том, чтобы заселить его. Они снесли дом, чтобы построить еще один над ним. Общая стоимость операции должна была составить около 4 миллионов. Элен Лозье считает, что пандемия и ее последствия как-то связаны с этим.

Благодаря прочно укоренившейся дистанционной работе они стремятся поселиться в тихих, спокойных местах с лучшим качеством жизни. Город Квебек предлагает все это по сравнению с некоторыми крупными городами. Элен Лозье, которая уже почти 40 лет занимается элитной недвижимостью, отмечает, что американцы и европейцы проявляют себя реже.

На рынке элитного жилья цены продажи исчисляются миллионами. Даже если у них есть средства, покупатели пытаются договориться. Мартин Дости, брокер по недвижимости Sotheby’s International Realty Québec, ранее получил предложение о покупке за 2 миллиона долларов дома, который стоил гораздо дешевле.

Инфляция, рост ставок по кредитам, риск рецессии, экономическая обстановка не благоприятствует безумию величия. Кристиан-Пьер Коте, лицензированный специалист по оценке недвижимости, считает, что те, кто застрахован от нужды, не будут избавлены от кризиса. Независимо от того, состоятельны мы или нет, влияние ипотечного кредита налицо. Это все равно два с половиной базовых балла. Грубо говоря, по ссуде в 1 миллион это на 25 000 долларов больше процентов в год.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы