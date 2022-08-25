Мужчина заблудился в лесу и выжил, питаясь ягодами и шишками

В районе Абитиби-Темискамин, на севере Квебека, мужчина, местный житель, выжил после месяца блужданий по лесу

Перси Пукашиш (Percy Poucachich) мужчина двадцатишестилетнего возраста, заблудившийся в лесу, сумел выжить после месяца скитаний в поисках выхода из леса.

Речь идёт о молодом человеке, индейце по происхождению, представителе народности Анишнабе (этот народ издавна проживает на берегах Великих озёр и Гудзновоа залива), ушёл в лес 33 дня назад, после чего от него не было никаких вестей. Обеспокоенные родственники и друзья стали его разыскивать, а затем к поискам подключились службы спасения, потому что не было сомнений, что человек находится в лесу и, наверняка, забудился. Но все поиски оказались напрасным.

Наконец, в среду, 24 августа, Перси был обнаружен на берегу пустынного озера Симон. Его обнаружили два рыбака, которые добрались до озера и которые были в курсе поисков, так как о них предупреждала Служба спасения, прося связаться с ней в случае обнаружения каких-либо следов пропавшего. Но рыбаки нашли самого заблудившегося героя, который, при виде их, стал кричать и размахивать руками. Уже через несколько минут полицейские отправились к озеру на катере, который достаточно быстро прошёл по сети речушек и ручьёв, не останавливаясь даже на ночь.

Спасённый плакал от радости, первый вопрос, который он задал, был о дате: “Какое число? Какой месяц?”. За месяц с лишним он, пытаясь выбраться из леса, удалился от города Вал-Д’Ор, где он проживает, на тридцать километров, идя по сплошой тайге. И хотя мужчина отощал за месяц вынужденной голодовки, он чувствует себя хорошо, хотя его отправили в больницу для проверки здоровья. Питался он лишь ягодами, молодыми шишками и побегами растений, а пил воду из ручьёв и озёр. Сотрудники службы спасения собираются опросить его, чтобы понять, как именно мучжине удалось пройти такое расстояние и как именно он заблудился.

Всё хорошо, что хорошо кончается. У спасенного парня и его родственников настоящий праздник.