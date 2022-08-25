CAQ обещает оздоравливать водоемы провинции

Все партии обещают снизить налоги.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего обещает, что если его партия CAQ будет переизбрана, он создаст фонд в размере 650 миллионов долларов для оздоровления различных водоемов провинции.

Часть финансирования будет поступать за счет “платы компаний, которые используют воду”. Лего акцентировал, что таким образом он хочет “послать сигнал”, что вода важна, и мы не должны тратить ее впустую.

Фонд будет использоваться для борьбы с инвазивными растениями, помощи фермерам, расширения прибрежных буферных полос и финансирования исследований водных ресурсов.

Напомним, что либералы в свою очередь обещают бесплатные паромы и семейных врачей для всех жителей провинции, а Солидарный Квебек будет платить родителям, которые не могут сдать своих детей в детский сад.