Всем по семейному врачу! Квебекские либералы обещают победить нехватку медиков

А Солидарный Квебек обещает выплаты родителям, которые не могут найти место в детском саду для своего чада.

В случае победы на провинциальных выборах, правительство Доминик Англад Либерал (PLQ) позаботится о том, чтобы у каждого пациента Квебека был семейный врач. Глава партии дала это обещание во вторник, когда организация начала предвыборную агитацию.

Здравоохранение станет ключевым вопросом для политиков в ближайшие недели, особенно с точки зрения улучшения доступа к системе здравоохранения.

Чтобы достичь своей цели, либеральное правительство обещает подготовить на 1000 врачей больше, чем сегодня. Согласно подсчётам, именно столько врачей необходимому для удовлетворения потребностей населения Квебека.

Партия намерена отдавать приоритет людям с хроническими или психическими заболеваниями, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Либералы также пообещали равномернее распределить семейных врачей по провинции и создать больше групп семейной медицины (FMG). Они также собирается нанять в общей сложности 400 человек, которые могли бы работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Кроме того партия хочет обучать больше медсестер и набирать их из других мест в Канаде и из-за границы. Они также обязуются отменить обязательную сверхурочную работу, что является постоянным требованием медсестер.