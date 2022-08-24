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Общество Культура, шоу-бизнес Не все любят Тилля: чиновники Южного Берега завалены жалобами на концерт Rammstein

Не все любят Тилля: чиновники Южного Берега завалены жалобами на концерт Rammstein

Olga Fedak Авг 23, 2022 Культура, шоу-бизнес, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Происшествия Оставить комментарий 122 Просмотров

Нелёгкая и очень шумная мне жизнь возле парка Жана Дарпо.

Легендарная немецкая группа Раммштайн взорвала Монреаль в воскресенье вечером. Но уже в понедельник утром высокие кабинеты Южного берега разрывались от потока жалоб на шум от невыспавшихся жителей соседних муниципалитетов.

И хотя стандартно жалобы на шум в парке Жана Драпо исходят только от жителей Сен-Ламбера, в это воскресенье шоу успело зацепить жителей Лонгёя, Сен-Юбера и даже Бушервиля.

Мэр Сент-Ламбера Паскаль Монгрейн призналась, что лично не слышала отголосков концерта. Однако она акцентировала внимание, что “получила в два раза больше электронных писем, чем когда-либо”.

У промоутера Evenko есть соглашение с Сен-Ламбертом, Монреалем и парком Драпо, которое ограничивает уровень шума 65 децибелами. Оно подписано в 2020 году после коллективного судебного иска о шуме.

Однако по словам организатора, мероприятие, состоявшееся в воскресенье вечером, не нарушало это соглашение.

“Профессионалы в нашей команде следят за уровнем шума в режиме реального времени. Насколько нам известно, предел, разрешенный по соглашению, не был превышен той ночью”, — говорится в сообщении компании.

А свою очередь представители парка Жана Драпо уверили, что анализируют параметры звуков записанных во время концерта.

Till
Фронтмен группы Раммштайн 59-летний Тилль Линдеманн
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