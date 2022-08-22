Раммштейн в Квебеке: Огонь, дым, бабахи и мощная музыка. Зрители в восторге

Началось американское турне знаменитой немецкой группы Рамштейн (Rammstein)

После пятилетнего перерыва в Квебеке снова известнейшая немецкая группа Рамштейн. Турне было запланировано ещё на август 2019 года, но из-за пандемии выступления были перенесены на 2021 год, а затем и на август 2022 года.

И вот, наконец-то, 21 августа свершилось – состоялся первый из десяти запланированных в Америке концертов группы. По данным полиции, в толпе, приветстствующей музыкантов, было не менее сорока трёх тысяч человек! И все они с энтузиазмом беспрестанно аплодировали, встречая приветственными криками и возгласами одобрения каждый аккорд, каждый всплеск пламени на сцене, каждую пиротехническую задумку…

Грохот во время концерта стоял неимоверный, но Рамштейн, группа, играющая в стиле “heavy metal” отличается грохочущими звуками и мощными маршевыми мелодиями, так что зрители в накладе не остались.

Группа выступала на сцене огромных размеров – метров семьдетя в ширину, метров тридцать в глубину и столько же, если не больше, в высоту (благодаря высоченным металлическим конструкциям). Администрация парка Жан-Драпо, где проходил концерт, пояснила, что в подготовке концерта участвовали 260 техников, к тому же были задействованы 90 грузовиков, которые доставили на место 1350 тонн материалов.

К началу концерта собравшаяся публика заволновалась из-за грозы, но та прошла, и концерт прошёл без сучка, без задоринки.

Концерт начался с композиции из последнего альбома группы, вышедшего весной 2022 года.

Всё представление изобиловало визуальными эффектами, включая массовые выбросы пламени и световые картины, которые обеспечивали 1070 прожекторов, 36 устройств, создающих клубы дыма, и 35 вентиляторов. В ходе концерта испускали фонтаны и струи пламени даже гитары музыкантов, не говоря уже о стенах, обрамляющих сцену.

Царила праздничная атмосфера, а настроения публики можно охарактеризовать одним словом – эйфория!

Американское турне группы продолжается. Напомним, что последний раз Рамштейн выступал в Квебеке в 2017 году. С возвращением!